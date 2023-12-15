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Önce Yetenek Sizsiniz'e sonra O Ses Türkiye'ye katılmıştı! Türkan Kürşad'ın son hali sosyal medyada gündem oldu

15.12.2023 16:42 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen programları Yetenek Sizsiniz ve O Ses Türkiye'ye katılan seslendirdiği şarkılarla hafızalarımıza kazınan Türkan Kürşad şimdi de son haliyle gündem oldu. O Ses Türkiye finaline kalarak 3. olan Kürşad'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Türkan Kürşad'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yetenek Sizsiniz ve O Ses Türkiye'ye güçlü sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Türkan Kürşad son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Türkan Kürşad yetenek

Güçlü sesi ile o dönem jüri üyesi olan Hülya Avşar'ı ağlatan Türkan Kürşad Yetenek Sizsiniz'in ardından O Ses Türkiye'ye katılmış ve buradaki performansıyla da çok konuşulmuştu.

Türkan Kürşad O SES

Yabancı şarkılardaki hakimiyeti ve duygusuyla izleyenlerden tam not alan Türkan Kürşan, O Ses Türkiye'de ise Without You, Rolling in The Deep ve Listen şarkılarını seslendirmiş ve kendisine hayran bırakmıştı.

Türkan Kürşad o ses 2

Hem sesi hemde güzelliğiyle dikkat çeken Türkan Kürşad yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan Kürşad iddialı pozlarıyla olay oldu.

Türkan Kürşad son hali 2

Türkan Kürşad'ın son haline; 'Ne kadar değişmişsin', 'Bu ne güzellik', 'Muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Türkan Kürşad son hali

Türkan Kürşad son hali 3

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