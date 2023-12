Önce Yetenek Sizsiniz'e sonra O Ses Türkiye'ye katılmıştı! Türkan Kürşad'ın son hali sosyal medyada gündem oldu

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yetenek Sizsiniz ve O Ses Türkiye'ye güçlü sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Türkan Kürşad son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Güçlü sesi ile o dönem jüri üyesi olan Hülya Avşar'ı ağlatan Türkan Kürşad Yetenek Sizsiniz'in ardından O Ses Türkiye'ye katılmış ve buradaki performansıyla da çok konuşulmuştu.

Yabancı şarkılardaki hakimiyeti ve duygusuyla izleyenlerden tam not alan Türkan Kürşan, O Ses Türkiye'de ise Without You, Rolling in The Deep ve Listen şarkılarını seslendirmiş ve kendisine hayran bırakmıştı.

Hem sesi hemde güzelliğiyle dikkat çeken Türkan Kürşad yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan Kürşad iddialı pozlarıyla olay oldu.

Türkan Kürşad'ın son haline; 'Ne kadar değişmişsin', 'Bu ne güzellik', 'Muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.