MAGAZİN

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

İş insanı Önder Fırat, oyuncu Mert Fırat’la apar topar evlilik kararı alan kızı İdil’e resti çekti: Düğününe gelmiyorum.

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Kına törenine taht ile gelerek adından söz ettiren İdil Fırat, oyuncu Mert Fırat ile bu akşam Çeşme Alaçatı'da evleniyor. Ancak gecenin olayı, baba Önder Fırat'ın düğüne katılmayacak olması. Çünkü baba Fırat, kızına çok öfkeli.

5b93665166a97c0d7dd73ce2

NİŞANA DA KATILMADI

Evlilik kararının hızlı alındığına inanan işadamı, kızına rest çekip "Düğüne katılmayacağım" dedi. Fırat, nişan törenine de katılmamıştı. Bu arada Sezen Aksu ve bazı dostları, Önder Fırat'ı kararından vazgeçirmek için devreye girdi.


PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
Ceren Hindistan'dan 'Kurabiye Canavarı' pozuCeren Hindistan'dan 'Kurabiye Canavarı' pozu
Özge Ulusoy da 'Hollywood yanağı' akımına uydu!Özge Ulusoy da 'Hollywood yanağı' akımına uydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Önder Fırat İdil Fırat düğün Mert Fırat

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Şehitlikteki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitlikteki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Obama suskunluğunu bozdu! Trump’ın yaptıkları normal değil

Obama suskunluğunu bozdu! Trump’ın yaptıkları normal değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belçim Bilgin'den politik sevişme

Belçim Bilgin'den politik sevişme

Ceren Hindistan'dan 'Kurabiye Canavarı' pozu

Ceren Hindistan'dan 'Kurabiye Canavarı' pozu

Özge Ulusoy da 'Hollywood yanağı' akımına uydu!

Özge Ulusoy da 'Hollywood yanağı' akımına uydu!

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit'ten yeni paylaşım

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit'ten yeni paylaşım

Bebekleri için gün sayan Hakan ve Gizem Hatipoğlu'ndan romantik paylaşım

Bebekleri için gün sayan Hakan ve Gizem Hatipoğlu'ndan romantik paylaşım

Esra Erol 20 yıldır ayrı olan baba kızı buluşturdu

Esra Erol 20 yıldır ayrı olan baba kızı buluşturdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.