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OnePlus 5G destekli modeli için geri sayıma geçti

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TEKNOLOJİ  | 18.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

Son dönemde 5G destekli modellerin sayısında önemli bir artış yaşandı. Bu durumun temel nedeni, dünya üzerindeki pek çok ülkenin 5G teknolojisini resmen kullanmaya başlamış olması. Elbette mevcut şartlarda 5G teknolojisinin istenilen seviyelere ulaşmadığını da söylemek gerekiyor

OnePlus 5G destekli modeli için geri sayıma geçti

Malum, 5G denildiğinde akla uçuk hızlarda kablosuz bağlantı hizmeti geliyor. Fakat hali hazırda pek çok ülkede henüz istenilen hız aralıkları yakalanabilmiş değil. Kısaca özetlemek gerekirse, bu yeni mobil veri teknolojisinin olgunlaşması için birkaç yıl daha beklememiz gerekecek.

Elbette bu süre içerisinde piyasadaki 5G destekli model sayısında da önemli bir artış yaşanacaktır. Genel olarak bakıldığında şu anda 5G destekli model sayısı iki eldeki parmak sayısını geçmiyor. Önümüzdeki dönemde bu modellere OnePlus 7 Pro 5G modeli de eklenecek. Çinli üretici 5G destekli ilk modelini yalnızca Birleşik Krallık’ta satışa sunacağını açıklamıştı. Fakat geçtiğimiz gün OnePlus 7 Pro 5G’nin 3C sertifikası alması kafaları karıştırdı. Malum bu sertifika Çin’de satışa sunulacak olan telefonlara veriliyor.

Dolayısıyla OnePlus’ın 5G destekli modelini Birleşik Krallık dışında da satışa sunacağı ortaya çıkmış oldu. Eğer büyük bir aksilik olmazsa 5G destekli OnePlus modeli 26 Temmuz’da Çin’de de
raflardaki yerini almış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
oneplus 5G

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