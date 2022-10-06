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Onlar da kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Hazal Kaya ve Ali Atay'ın 5 milyon TL'lik yazlığı

06.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Ali Atay ve Hazal Kaya da pek çok ünlü isim gibi kazançlarını gayrimenkule yatırdı. Çift son olarak Balıkesir Ayvalık'ta 5 milyon TL'lik yazlık aldı.

Onlar da kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Hazal Kaya ve Ali Atay'ın 5 milyon TL'lik yazlığı

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Ali Atay ve Hazal Kaya çifti çoğu ünlü isim gibi yatırımlarını gayrımenkule yaptı. Son olarak Zeynep Bastık'ın Urla'daki yazlık aldığı haberleri gündemdeyken çift ise rotayı Ayvalık'a çevirdi.

Bir süre önce İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde daire satın alan Hazal Kaya ile Ali Atay, şimdi de Balıkesir Ayvalık'ta aradıkları yazlığı buldu.

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Çift iddialara göre özel bir site içerisinde 5 milyon TL'ye yazlık aldı. Konuya dair açıklama yapmayan çift geçtiğimiz günlerde kızları olursa adını Leyla Süreyya koyacağını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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