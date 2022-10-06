Onlar da kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Hazal Kaya ve Ali Atay'ın 5 milyon TL'lik yazlığı

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Ali Atay ve Hazal Kaya çifti çoğu ünlü isim gibi yatırımlarını gayrımenkule yaptı. Son olarak Zeynep Bastık'ın Urla'daki yazlık aldığı haberleri gündemdeyken çift ise rotayı Ayvalık'a çevirdi.

Bir süre önce İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde daire satın alan Hazal Kaya ile Ali Atay, şimdi de Balıkesir Ayvalık'ta aradıkları yazlığı buldu.

Çift iddialara göre özel bir site içerisinde 5 milyon TL'ye yazlık aldı. Konuya dair açıklama yapmayan çift geçtiğimiz günlerde kızları olursa adını Leyla Süreyya koyacağını söylemişti.

