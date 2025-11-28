Onlarca ev sular altında kaldı

Kenya'nın kuzeyindeki Nakuru eyaletinin Naivasha şehrinde bulunan Kihoto köyü, Naivasha Gölü’nün taşması sonucu sular altında kaldı.
28.11.2025 10:24
+
Yorum Yap
+
Naivasha Gölü’nde yaşanan taşkın sonucu bölge sakini yüzlerce kişi yerinden oldu. Çok sayıda ev, okul ve su kuyusu kullanılamaz hale geldi. Yükselen su seviyesi nedeniyle bölge halkının hayatı olumsuz etkileniyor.Kaynak: AA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum