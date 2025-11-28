Mynet Trend

Onlarca ev sular altında kaldı

Kenya'nın kuzeyindeki Nakuru eyaletinin Naivasha şehrinde bulunan Kihoto köyü, Naivasha Gölü’nün taşması sonucu sular altında kaldı.

Naivasha Gölü’nde yaşanan taşkın sonucu bölge sakini yüzlerce kişi yerinden oldu. Çok sayıda ev, okul ve su kuyusu kullanılamaz hale geldi. Yükselen su seviyesi nedeniyle bölge halkının hayatı olumsuz etkileniyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Kenya
