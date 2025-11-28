Onlarca ev sular altında kaldı

Naivasha Gölü’nde yaşanan taşkın sonucu bölge sakini yüzlerce kişi yerinden oldu. Çok sayıda ev, okul ve su kuyusu kullanılamaz hale geldi. Yükselen su seviyesi nedeniyle bölge halkının hayatı olumsuz etkileniyor.Kaynak: AA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır