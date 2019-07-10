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Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu: Su kaynağında bakteri tespit edildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 10.07.2019 07:23 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dibekli köyünde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 138 kişiden, sadece 1 hastanın tedavisine devam edildiği aktarıldı. Valilik köylülerin içme suyundaki bakteri nedeniyle zehirlendiklerini açıkladı.

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu: Su kaynağında bakteri tespit edildi

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Dibekli köyünde önceki günden itibaren birçok kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan köylülerin sayısı 138'e yükseldi.

Cami hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunulduğunu belirten Dibekli Köyü Muhtarı Özer Aydurmuş da yetkililerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aydurmuş, "Köyde bir ishal salgını başladı ve artışla devam etti. Bu sabah itibari ile yetkililer geldi, numuneler alındı. Evdeki suları kaynatarak, içmemek kaydıyla kullanabiliyoruz. Köylülerimizi biz de bu noktada uyardık, cami hoparlörlerinden uyarılarda bulunduk. Dün yapılan tahliller neticesinde bir bakteri olduğu söylendi" şeklinde konuştu.

‘HER ŞEY BİR SANCIYLA BAŞLADI’

Olayın gerçekleştiği gece köyde birçok araba bulunmasının vatandaşları ölümden kurtardığını ifade eden köy sakinlerinden Alaattin Demir, vatandaşların bu araçlarla hastanelere taşındığını söyledi. Demir, "Her şey bir sancıyla başladı, karın ağrısı ve ishal ile devam etti. Allah'tan o gece köyde çok araba vardı, herkesi hastaneye taşıdılar. İnsanların bir bölümü iyileşti, bir bölümü de hala rahatsız. Ben dün sabah iyiydim, ama bugün yine fenalaştım. Yetkililer geldi, bugün incelemelerde bulundu. Buradaki sulardan numuneler aldı" dedi.

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Köy sakinlerinden Ruhi Doruk da gereken önlemlerin alınmaya çalışıldığını söyledi. Doruk, "Köyde birkaç gün evvel ishal vakaları baş gösterdi. Hala devam ediyor. Yetkililer durumun içme suyundan kaynaklandığını söyledi. Gereken önlemler alınıyor, sular klorlanıyor. Ölüm olmaması bizim için büyük şans" ifadelerini kullandı.

SU KAYNAĞINDA BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Gümüşhane Valiliği Dibekli köyünde yaşanan zehirlenme vakası ile iglili yazılı açıklama yaptı. İki kaynaktan beslenen şebeke suyunun ikinci kaynağı olan sondaj kuyusundan alınan numune örneklerinde yüksek oranda 'ecoli' ve 'koliform bakteri'ye rastlanıldığı belirtilerek, sondaj kuyu suyunun kesilerek devre dışı bırakıldığı belirtildi. Hastaneye başvuran 138 kişiden, sadece 1 hastanın tedavisine devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer kaynak ana su deposuna verilerek süper klorlamaya tabi tutuldu ve daha sonra otomatik klorlama cihazı devreye sokuldu. Aynı zamanda özel idare ekiplerince sondaj kuyusunun kirlenme sebebi tespit edildi, temizleme çalışmalarına başlandı. Beraberinde diğer su kaynağının kaptaj temizliği ve güvenliği çalışmalarına devam edildi. Ayrıca köy çeşmelerinden içilebilir olanlar ile şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak kullanılması hususunda halkın bilgilendirilmesi sağlandı.
Hastanemize başvuran toplam hasta sayısı 138 olup, bunların bir kişisi yatarak tedaviye alındı, diğer hastaların tedavileri ayaktan düzenlenerek taburcu edilmesi sağlandı"

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane ZEHİRLENME Bakteri

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