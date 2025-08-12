'Online köle pazarı'! Ukraynalı çocuklar Rusya'da satılıyor iddiası: Yardım kuruluşunun sitesinde ilan ilan...

Alman Bild gazetesi, Ukrayna’dan kaçırılan çocukların Rusya’daki bir internet sitesinde satışa sunulduğunu öne sürdü. İddiaya göre, “Save Ukraine” adlı yardım kuruluşunun ortaya çıkardığı bu platformda, 294 Ukraynalı çocuğun fotoğrafları, yaşları, fiziksel özellikleri ve kişilik detaylarıyla birlikte listelendiği belirtildi.

'AİLE' ADI ALTINDA TİCARET ZİNCİRİ

Çocukların yer aldığı site, kullanıcıların yaş, cinsiyet ve özelliklere göre arama yapabildiği arayüzüyle “çevrimiçi köle pazarı”nı andırıyor. Her çocuğun yanında tanıtım metinleri ve karakter yorumları da yer alıyor. Yardım kuruluşuna göre, bu sistem yasa dışı yollarla Rusya’ya götürülen çocukların “yeni aile” adı altında ticaretinin yapıldığı bir düzenin parçası.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Savaşın başından bu yana binlerce Ukraynalı çocuğun Rusya’ya götürüldüğünü hatırlatan yetkililer, bu iddiaların uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu ve Cenevre Sözleşmesi ile BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini vurguladı.