Online seks işçileri bu işi ne kadara yapıyor?

Yatakta vakit geçirmenin sayısız yolu var, ancak hiçbiri cam girl’lerinki gibi göz alıcı değil. 29 yaşındaki Elysia Downings bu meslekteki farkındalık arttıkça, sektördeki insan sayısının da arttığını belirterek “Kuşkusuz rekabet de büyüyor” dedi.

Bilmeyenler için, cam girl para karşılığı müşterileri ile etkileşim kurmak için kamera kullanan kişilerdir. Verilen ücret karşılığında sohbet edebilir, soyunabilir veya müşterilerinin istediği başka istekleri yerine getirebilirler. Online seks işçileri yani cam girl’ler arasında çoğunlukla öğrenciler, bekar anneler veya işini kaybeden kadınlar yer alıyor.

50 BİN ÇALIŞAN VAR!

Veriler de bu bilgileri kesinlikle doğrular nitelikte. İngiltere’nin en büyük online bağlantı ile görüntülü görüşme platformu AdultWork, sitede herhangi bir zamanda 50bin çalışanın bulunduğunu söyledi.

Bu endüstrinin kazancı ile ilgili kesin verilerden bahsetmek zor, ancak 2014’te seks endüstrisinin 5.3 milyar sterlin büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyordu.

Peki, cam girl’ler gerçekte ne kadar kazanıyor? Bu sorunun cevabını bazı cam girl’ler cevapladı.