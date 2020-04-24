Online seks işçileri bu işi ne kadara yapıyor?

Yatakta vakit geçirmenin sayısız yolu var, ancak hiçbiri cam girl’lerinki gibi göz alıcı değil. 29 yaşındaki Elysia Downings bu meslekteki farkındalık arttıkça, sektördeki insan sayısının da arttığını belirterek “Kuşkusuz rekabet de büyüyor” dedi.
Bilmeyenler için, cam girl para karşılığı müşterileri ile etkileşim kurmak için kamera kullanan kişilerdir. Verilen ücret karşılığında sohbet edebilir, soyunabilir veya müşterilerinin istediği başka istekleri yerine getirebilirler. Online seks işçileri yani cam girl’ler arasında çoğunlukla öğrenciler, bekar anneler veya işini kaybeden kadınlar yer alıyor.
Veriler de bu bilgileri kesinlikle doğrular nitelikte. İngiltere’nin en büyük online bağlantı ile görüntülü görüşme platformu AdultWork, sitede herhangi bir zamanda 50bin çalışanın bulunduğunu söyledi.
Bu endüstrinin kazancı ile ilgili kesin verilerden bahsetmek zor, ancak 2014’te seks endüstrisinin 5.3 milyar sterlin büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyordu.
Peki, cam girl’ler gerçekte ne kadar kazanıyor? Bu sorunun cevabını bazı cam girl’ler cevapladı.
Elysia Downings, 29, Derbyshire
Sence cam girl’lerin ne kadar kazandığı ile ilgili insanlarda yanlış bir fikir mi var?
Elysia, bir cam girl’ün kazancına ilişkin çok fazla yanlış anlaşılmanın olduğunu, iyi bir ödeme yapıldığı takdirde performansın da daha iyi olacağını ve bu işin tıpkı diğer sektörler gibi olduğunu söyledi.
Elysia bu işi yapmadan önce bekar bir anne olarak işini kaybettiğini ve bu işe girdiği ilk hafta 700 sterlin kazanarak doğru bir karar verdiğini söyledi. Fiyatların işi yapan kişilere göre dakika başına belirlendiğini söyleyen Elysia’nın grup görüşmeleri dakika ücreti 2 sterlin, birebir görüşmeler için dakika fiyatı 4 sterlin. Elysia kazandığı paranın %35’ini iş yaptığı siteye öderken, %5’ini ajansına, %3’ünü ise diğer yazılım sağlayıcılarına ödüyor. Elysia’nın bir haftada kazandığı en yüksek meblağ ise 5bin sterlin.
Scarlett, 29, Bristol
Scarlett, bir buçuk yıldır yarı zamanlı cam girl olarak çalışıyor. Seks işçisi olma fikrinin başta onu utandırdığını ve bu nedenle uzun süre bu işe girmediğini söyleyen Scarlett şimdiye kadar 7bin sterlin kazandı. Bu tür işlerde bir ajansla çalışmanın, ihtiyaç duyduğu destek ağını sağlaması ve kendini yalnız hissetmemesi açısından bir avantaj olduğunu söyledi. Ajanslar aynı zamanda tanıtım ve daha çok müşteri getirmek konusunda da cam girl’lere destek veriyor.
Lola Moon, 24, Dorset
Lola, bu işe üniversiteden sonra seyahat edebileceği parayı biriktirebilmek için başlamış. Yarı zamanlı çalıştığı ilk haftanın sonunda ise 500 sterlin kazanmış. Perakende sektöründeki işini bırakarak online seks işçiliğine başlamaya karar vermiş. Kendisiyle ilgilenen müşterileriyle grup sohbeti veya özel sohbetler gerçekleştirebiliyor. Ancak Lola, insanların düşündüğü kadar çıplak olmadığını belirterek, bazı zamanlar bahşiş için ufak tefek frikikler verdiğini söylüyor. Lola’nın bugüne dek, yaptığı iş sayesinde kredilerini ödeyebilmiş ve Hindstan gezisi için 6bin sterlin biriktirebilmesini sağlamış. Lola, online seks işçisi olarak çalışmanın, kendisine başka hiçbir işin sağlamadığı bir hızda finansal özgürlük verdiğini de belirtti.
Elizabeth, 26, Scotland
Elizabeth bu işe ilk başladığında haftada 10bin sterlin kazanmayı hedeflemiş. En kötü geçen haftasında kazancı 2bin sterlin. Ailesine yakın bir yerde hayallerine göre bir ev parası biriktirebildiği için işini çok seviyor. Bu işte iyi olmak isteyenlere kendisi olmalarını tavsiye eden Elizabeth, bu işi yaparken özellikle seksi davranmak için çaba harcamadığını, müşterileriyle bir ilişki geliştirdiğini ve kendisi olmanın ona para kazandıran neden olduğunu söyledi. Elizabeth çok para kazanmasına rağmen oldukça normal bir hayat sürdüğünü, hala aynı evde yaşadığını ve sık sık bağış yaparak parasıyla iyi şeyler yapmaya önem verdiğini söyledi.
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