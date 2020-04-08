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Karantinada yalnız kalanların ilk tercihi: Online seks işçileri

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

Milyonlarca insan koronavirüs karantinasında olduğu için iş hayatları tehlikeye girdi. Finansal anlamda güvencede olmayan pek çok insan eskisi gibi çalışıp para kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak bazı mesleklerin (özellikle internet üzerinden yapılanlar) iş yoğunluğu koronavirüs karantinası yüzünden yükselişe geçti.

Karantinada yalnız kalanların ilk tercihi: Online seks işçileri

Karantina yüzünden işlerinde en çok artış olan kesim, yetişkin içerikli sitelerde online bağlantıyla görüntülü görüşen seks işçileri oldu. Bilmeyenler için; para karşılığında müşterileri ile etkileşim kurmak için kamera kullanan kişilerdir. Verilen ücret karşılığında sohbet edbilir, soyunabilir veya müşterilerinin istediği başka istekleri yerine getirirler.

Koronavirüsünden önce birçok kullanıcı kendi kameraları kapalı sadece izlemek için ödeme yaparken, koronavirüsünden sonra evde karantinadayken kendilerini yalnız hisseden kullanıcılar insan etkileşimi için webcam kızlarını tercih eder hale geldi.

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Seks işçileri, koronavirüs karantinasından dolayı karşılıklı kamera açmak isteyen müşterilerinin sayılarında artış olduğunu belirtiyorlar.

Red_Delicious kullanıcı adındaki webcam kızı “Hiç bu kadar karşılıklı kamera açmak isteyen müşterim olmamıştı. Her şey başladığından beri herkes karşılıklı kamera açmak istiyor ki bu normal günlük hayatımızda çok yaşanmayan bir olay. Bundan önce %20-25’i karşılıklı kamera açmak istiyordu.” dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARIYOR"

Birçok sağlık çalışanı müşterisi olduğunu söyleyen Red_Delicious: “Konuştuğumuz konu genellikle koronavirüs salgını. Ne kadar çağrı aldıklarını ve neler yaşadıklarını dinlemek gerçekten ilginç. Her şeyin belirsiz olduğu bu dönemde çoğu müşterim, onlarla konuşmamın onları rahatlattığını söyledi. Çoğu müşterim evden çalışan insanlar onlarla da konuşmamızın genellikle konusu koronavirüs karantinası oluyor.”

Your Goddess Jo kullanıcı adındaki başka bir webcam kızı ise şunları anlattı: “Koronavirüs salgınından sonra müşterilerimin arama saatleri değişti ve daha geç saatlere kaydı. Bunun sebebi büyük ihtimalle ailelerinin bütün gün evde olmaları ve gün içinde arayamıyor olmaları. Ayrıca bu alanda çalışan insanların sayısında da bir artış oldu.”

“Bu süreçte daha önce hiç konuşmadığım bir sürü yeni insanla tanıştım. Ancak en güzel tarafı, belli aralıklarla konuştuğum eski müşterilerimin iyi olduğumdan emin olmak için beni arıyor olmaları. Çünkü seks işçilerine herkes çok iyi davranmayabiliyor.

Sürecin başında insanların gergin olduklarını hissediyordum ama zamanla herkes duruma alışmaya başladı. Beni rahatlatan noktalardan biri hepimizin bu garip durumu yaşıyor olması. Çünkü böylece birbirimizi anlayabiliyoruz. Bu zaman boyunca hepimizin birbirine yardım ettiğini bilmek gerçekten harika hissettiriyor.”


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