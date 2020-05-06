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Online sohbetler neden ilgi görüyor?

Betül Kurucu Betül Kurucu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Korona virüsü yüzünden çoğumuzun evde olduğu bu dönemde birbirinden değerli konuklarla E-Ticaret, Kariyer Planlama, Kişisel Gelişim, Pazarlama ve Kriz Yönetimi gibi konular hakkında sohbet eden dijital dönüşüm danışmanı Murat Erdör son zamanlarda artan online etkinlik ve eğitimlere insanların fazlasıyla alıştığını ve katılımın çok arttığından bahsederken konuyla alakalı şunları belirtti.

Online sohbetler neden ilgi görüyor?

‘Yüz yüze temas hariç fiziki etkinliklerde olan her şeyin online platformlarda yapılabilmesi, zamandan tasarruf ve her yerden katılabilme şansı insanların çok hoşuna gitti. Büyük şehirlerde insanlar çoğu zaman gitmek istemelerine rağmen trafik, ulaşım zorluğu ve yoğunluk gibi sebeplerden dolayı bu tip etkinliklere katılamıyordu ama Online Sohbetlerin sunduğu kolaylık sayesinde ilgi çok arttı. 2 aydan beri çok sık yaptığımız etkinliklerde gelen sorulardan insanların bu platformdan çekindiğini ama merak ettiğini, nasıl oluyor, ne yapılıyor, kim kimi görüyor’ gibi sorularına cevap aradığını gözlemlediğini söyledi. Zamanla buradaki kolaylığı görünce insanların çok hoşuna gittiğini, etkinlik esnasında bolca soru sorduklarını, sanki konuğu görmüşçesine rahat davranmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.

‘Geçenlerde düzenlediğimiz Korona Bahane Online Buluşma Şahane adlı etkinlikte katılanları 5’erli odalara ayırdık ve belki de online platformda ilk kez denenen bu yöntem çok beğenildi. İnsanların konuşmaya ihtiyacı olduğu bu dönemde herkes içini döktü ve fırsatlar hakkında görüş belirtti, sonunda da kim kime destek olacak bu duyuruldu. Hem sohbet edebilme hem dayanışma örneği gösterebilme anlamında fiziki bir etkinlikten hiç fark yoktu ve çok güzel geri dönüşler aldık. Hiçbir zaman online bir etkinlik fiziki etkinliğin yerini tutamayacak ama ilerleyen dönemlerde sayıları artan şekilde hayatımızın içinde fazlasıyla olacak. Bu anlamda buna adapte olmamız ve katılım sağlamamızda fayda görüyorum.’

Mayıs ayında da birçok dönemde bu etkinlikler olduğunu belirten Erdör bunların bu sayfadan takip edilmesini önerdi ve güncel programı ekledi.

6 Mayıs: Gelecekte Eğitim Nasıl Olacak; Link: https://bit.ly/2W51ZWN
8 Mayıs: Korona Günlerinde E-Ticaret; Link: https://bit.ly/2zuEqiG

9 Mayıs: Online Mecrada Ürün Satmanın Yeni Yolları; Link: https://bit.ly/2VYuHtN
13 Mayıs: Kobiler Yeni Döneme Nasıl Adapte Olacak; Link: https://bit.ly/2VLwMJk
16 Mayıs: Bir Lider Uzaktan Takımını Nasıl Etkin Yönetir; Link: https://bit.ly/3eZo9T1
27 Mayıs: Bulut Teknolojiler Neden Önemli; Link: https://bit.ly/2xiLxKb
29 Mayıs: TV Reklamcılığının Geleceği; Link: https://bit.ly/2WjJ1vV

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