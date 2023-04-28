Online toplantıda herkesi şaşkına çeviren hareket! Bağlanıp kamera karşısında mastürbasyon yapmaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin Brooklyn bölgesi merkezinde cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik olarak bir toplantı gerçekleştirildi. 25 katılımcının yer aldığı toplantıda sırasıyla konuşmacılar ekrana gelirken bir anda kimsenin tanımadığı bir adam çıplak bir şekilde mastürbasyon yaparken görüldü.

HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

Diğer katılımcılar bir anda gördükleri adam karşısına şaşkına dönerken birbirlerine “Neler oluyor?” diye bağırdı. Toplantıda bulunanların sessizlik içinde beklediği anlarda herkesi şaşkına çeviren adam, “Bu toplantı pornografik olarak işaretlendi ve 5 dakika içinde kapatılacak” dedi.

New York Post’a konuşan bir katılımcı ise yaşanan olayın bir hacker saldırısı olduğunu belirtti. Toplantıya başka bir bağlantı üzerinden yeniden katıldıklarında başkan Lucy Mujica Diaz üyelerden özür diledi ve durumu teknik bir arıza olarak nitelendirdi.