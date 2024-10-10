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Online tüketim alışkanlıklarına göre sen hangi tip alışverişçisin?

10.10.2024 11:55
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Alışverişin en rahat yollarından biri olan online alışveriş, şu an pek çoğumuzun ilk tercihleri arasında. Online alışveriş alışkanlıklarını gözden geçirip hangi tip alışverişçi olduğunu söyleyeceğiz!

Online tüketim alışkanlıklarına göre sen hangi tip alışverişçisin?

Online tüketim alışkanlıklarına göre sen hangi tip alışverişçisin?

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İlk sorumuzla başlayalım! Online alışveriş kampanyalarında önceden haberin oluyor mu?

İlk sorumuzla başlayalım! Online alışveriş kampanyalarında önceden haberin oluyor mu?
Haberim oluyor ama bazen tarihleri unutabiliyorum.
Sağ olsun arkadaşlarım bana hep hatırlatıyorlar.
Pek denk gelmiyorum. Sanırım internet alışkanlıklarımı gözden geçirmeliyim.
Eveeeet, sıkı takipçisiyim.
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Devam edelim! İhtiyacın olan ürünü satın almadan önce nasıl hareket ediyorsun?

Devam edelim! İhtiyacın olan ürünü satın almadan önce nasıl hareket ediyorsun?
Platformlardaki fiyatları karşılaştırırım, öyle satın alırım.
İlk önce hangi platformda gördüysem oradan alırım.
Kullanıcı yorumlarına bakıp ihtiyacım olan şeyi alıyorum.
Eğer baktığım ürünün fiyatı gözüme uygun gelirse hemen alıyorum.
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Hımm, güzel seçim! "Siparişin kargoya verildi." bildiriminden sonraki ruh halini öğrenebilir miyiz?

Hımm, güzel seçim! "Siparişin kargoya verildi." bildiriminden sonraki ruh halini öğrenebilir miyiz?
Kargo takip kodunu aklımda tutarım ve kargomu adım adım izlerim.
Kurye kapıyı çalana kadar bazen verdiğim siparişi bile unutuyorum...
Ara sıra siparişimi kontrol ederim, pek üstüne düşmem.
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Diyelim ki hesabına bir indirim kuponu tanımlandı, iyi de bir indirim ama bitiş süresi sadece 2 saat. Kullanır mısın?

Diyelim ki hesabına bir indirim kuponu tanımlandı, iyi de bir indirim ama bitiş süresi sadece 2 saat. Kullanır mısın?
Hemen favorilerimden alabileceğim ürün seçer, kuponumu kullanırım.
İhtiyacım olan bir ürün varsa hemen alır kullanırım.
Kuponun hangi kategoride tanımlandığına bağlı. Düşünmem lazım.
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Banka ve kredi kartlarının numaralarını hafızanda tutabiliyor musun?

Banka ve kredi kartlarının numaralarını hafızanda tutabiliyor musun?
Kart bilgilerimi girmem istendiğinde asla kartlarıma bakmıyorum. Hepsi ezberimde!
Sadece güvenlik kodunu hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Hafızam o kadar kuvvetli değil ya, kartlarıma bakmam gerekiyor hep.
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Güncel indirimleri paylaşan sosyal medya hesaplarını ne sıklıkta takip ediyorsun?

Güncel indirimleri paylaşan sosyal medya hesaplarını ne sıklıkta takip ediyorsun?
Sıkı bir takipçi olduğum söylenir.
Pek takip etmem, denk gelirse kurcalarım ama.
Takip etmiyorum. Kampanyaları kendim araştırıyorum.
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Az kaldı! Çoook cazip bir kampanyadan haberin oldu diyelim. Bu kampanyayı kendine mi saklarsın, yoksa çevrendekilerle paylaşır mısın?

Az kaldı! Çoook cazip bir kampanyadan haberin oldu diyelim. Bu kampanyayı kendine mi saklarsın, yoksa çevrendekilerle paylaşır mısın?
İlk önce ben faydalanırım, sonra çevremdekilere söylerim.
Ben faydalanmadan önce tüm arkadaşlarım faydalanmış olur zaten.
Kampanyanın içeriğine göre değişir ya.
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Son sorudayız! İhtiyacın olan bir üründen hiç birden fazla aldığın oldu mu?

Son sorudayız! İhtiyacın olan bir üründen hiç birden fazla aldığın oldu mu?
Evet, bozulmayacak bir ürün ise uzun vadede kullanım için satın aldığım oldu.
Birkaç kez yaptım aslında.
Hiç yapmadım.
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