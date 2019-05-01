Onu gören inanamadı! Araç çekicisi üstünde ilginç olay

Efeler ilçesi Hükumet Bulvarı üzerinde ilerleyen araç çekicisi vatandaşları gülümsetti. Genelde arızalı ve kazalı araçları çekerken görmeye alıştığımız araç çekicisi bu sefer kasasındaki bebek arabası ile dikkat çekti. Kasasındaki bebek arabası ile trafikte yoluna devam eden araç çekicisi sosyal medyada paylaşıldı.
İlginç kareyi fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, "Araç çekicilerinin genelde hurda derecesine gelmiş kazalı araçları çektiğini görüyorduk ancak bu durum bizleri çok şaşırttı ve gülümsetti. Bebek arabasının çekici üzerinde olduğunu görünce bu anı ölümsüzleştirmek istedik" ifadelerini kullandılar.
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