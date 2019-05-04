Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Çin'de yaşayan 90 yaşındaki bir kadın, Alzheimer hastası olduğu gerekçesiyle yakınları tarafından eve kitleniyordu. Bu durumdan hoşnut olmayan yaşlı kadın ise çareyi pencereden kaçmakta buldu.

Yakınlarının başına bir şey gelmesin diye eve kitleyip çıktıkları yaşlı kadın, evden çıkmak için klima korkuluklarını kullanarak kaçmaya çalıştı.14. katta oturan kadın eşyaları ile birlikte klima paneline tutunarak 5. kata kadar inmeyi başardı. Kadını görenler hemen telefonlarına sarıldılar.

Kısa süre içinde itfaiye ekipleri tarafından sağ sağlim kurtarılan kadın sosyal medyada ise en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.

