Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Onu hapse attıran o ünlüye minnettar! ''Hayatımı kurtardı!''

Onu hapse attıran o ünlüye minnettar! ''Hayatımı kurtardı!''

28.04.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 ve 2009 yıllarında ünlülerin evlerinden 3 milyon dolar değerinde mal çalan, olay olmuş bir hırsızlık çetesinde yer alan Alexis Haines, bu çeteyle ünlü Hollywood yıldızı Orlando Bloom’u soymuş ve hapse atılmıştı. 30 yaşındaki Haines, şimdi Orlando Bloom’dan özür dilediğini söyledi. Genç kadın ona minnettar çünkü hapse girmek aslında onun hayatını kurtarmış.

Onu hapse attıran o ünlüye minnettar! ''Hayatımı kurtardı!''

Los Angeles'ta yaşayan Alexis Haines, bu soygun çetesini anlatacak olan bir belgeselin parçası olacak. Genç kadın öncesinde ITV'nin Lorraine kanalıyla yaptığı bir röportajda 2008-2009 yılları arasında işlenen suçlara katılımını anlattı.

BAĞIMLIYMIŞ

ÇETE

Belgeselde Orlando Bloom’dan oldukça duygusal bir özür dilediğini ancak bu kısmın kesildiğini belirten Haines, üzüntüsünü tekrar dile getirdi. Grubun her bir üyesinin soygunlar için farklı nedenleri olduğunu belirten genç kadın, kendi nedeninin o dönemde yaşıyor olduğu uyuşturucu bağımlılığını finanse etmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Golf sahasının yanında yaşıyorlardı! Bakın nasıl milyonları olduGolf sahasının yanında yaşıyorlardı! Bakın nasıl milyonları oldu

''MİNNETTARIM''

Alexis Haines, Bloom’un evini soymaktan 188 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapse girmenin başına gelen en iyi şey olduğunu söyleyen Alexis bunun ona biraz uzaklaşıp davranışlarını, hastalık, bağımlılık ve alkolizmin kendisini öldüreceğini görme fırsatı verdiğini söyledi. Bu sebeple Orlando Bloom’un tuhaf bir şekilde kendisinin hayatını kurtarmış olduğunu ve ona minnet duyduğunu da ekledi.

İki kolunu kaybetti! Hala acı içinde annesinden elini tutmasını istiyorİki kolunu kaybetti! Hala acı içinde annesinden elini tutmasını istiyor

ŞİMDİ BİR TEDAVİ MERKEZİ VAR

Şu an eşiyle birlikte bir alkol ve uyuşturucu tedavi merkezi var ve tüm hayatını diğer insanların iyileşme yolunda ilerlemelerine yardımcı olmaya adamış.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor! Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!
Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden olduTek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu
Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.