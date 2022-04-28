Onu hapse attıran o ünlüye minnettar! ''Hayatımı kurtardı!''

Los Angeles'ta yaşayan Alexis Haines, bu soygun çetesini anlatacak olan bir belgeselin parçası olacak. Genç kadın öncesinde ITV'nin Lorraine kanalıyla yaptığı bir röportajda 2008-2009 yılları arasında işlenen suçlara katılımını anlattı.

BAĞIMLIYMIŞ

Belgeselde Orlando Bloom’dan oldukça duygusal bir özür dilediğini ancak bu kısmın kesildiğini belirten Haines, üzüntüsünü tekrar dile getirdi. Grubun her bir üyesinin soygunlar için farklı nedenleri olduğunu belirten genç kadın, kendi nedeninin o dönemde yaşıyor olduğu uyuşturucu bağımlılığını finanse etmek olduğunu da sözlerine ekledi.

''MİNNETTARIM''

Alexis Haines, Bloom’un evini soymaktan 188 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapse girmenin başına gelen en iyi şey olduğunu söyleyen Alexis bunun ona biraz uzaklaşıp davranışlarını, hastalık, bağımlılık ve alkolizmin kendisini öldüreceğini görme fırsatı verdiğini söyledi. Bu sebeple Orlando Bloom’un tuhaf bir şekilde kendisinin hayatını kurtarmış olduğunu ve ona minnet duyduğunu da ekledi.

ŞİMDİ BİR TEDAVİ MERKEZİ VAR

Şu an eşiyle birlikte bir alkol ve uyuşturucu tedavi merkezi var ve tüm hayatını diğer insanların iyileşme yolunda ilerlemelerine yardımcı olmaya adamış.



