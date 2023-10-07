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Onun adı Icardi! Hem atıyor, hem attırıyor hem de rekor kırıyor...

07.10.2023 21:10 | Son Güncelleme:
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Icardi, Antalyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 31 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim oldu. Zirvenin ilk sırasında ile 33 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne vardı.

Onun adı Icardi! Hem atıyor, hem attırıyor hem de rekor kırıyor...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Davinson Sanchez ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.

ICARDI DURDURULAMIYOR

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Süper Lig'de forma giydiği 32'nci maçta 30'uncu golünü Antalyaspor ağlarına gönderen Mauro Icardi, Mbaye Diagne'yi (33 maç) geride bırakarak 2007/08 sonrası dönemde bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

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14 MAÇTA 12 GOL

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 6 kez topu filelere gönderdi.

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