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Onur Akay'dan üzen iddia: Yeşilçam'ın efsanesi Ediz Hun kanserle savaşıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 15:07
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Yeşilçam efsanelerinden Ediz Hun hakkında Onur Akay'dan bir iddia geldi. Akay'ın iddiasına göre Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun bir süredir kanserle savaşıyor.

Onur Akay'dan üzen iddia: Yeşilçam'ın efsanesi Ediz Hun kanserle savaşıyor

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ediz Hun zaman zaman açıklamalarıyla gündeme gelen bir isim.

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Son olarak "Yeşilçam sineması bitti, yok artık. Son geriye kalanlar bizleriz. Bizlerden sonra maalesef kimse kalmayacak çünkü zaman geçiyor. En yaşlı dördüncü oyuncu benim. Benden sonra bir Kadir İnanır kaldı. Tarık Akan da rahmetli oldu, başka kimse kalmadı. Hanımlardan ise Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın var" demişti.

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83 yaşındaki Ediz Hun'un sağlığı hakkında bir iddia gündeme geldi. Onur Akay iddiasıyla efsane oyuncunun sevenlerini üzdü.

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Verdiği ölüm haberleriyle tanınan Akay "Maalesef Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun da kanserle savaşıyor... Ben bu lanet hastalığın saklanmamasından ve dualardan yanayım" dedi.

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Ediz Hun
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