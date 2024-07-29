Onur Akay "Ediz Hun kanserle savaşıyor" dedi! Ediz Hun'dan açıklama gecikmedi

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ediz Hun zaman zaman açıklamalarıyla gündeme gelen bir isim.

Son olarak "Yeşilçam sineması bitti, yok artık. Son geriye kalanlar bizleriz. Bizlerden sonra maalesef kimse kalmayacak çünkü zaman geçiyor. En yaşlı dördüncü oyuncu benim. Benden sonra bir Kadir İnanır kaldı. Tarık Akan da rahmetli oldu, başka kimse kalmadı. Hanımlardan ise Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın var" demişti.

83 yaşındaki Ediz Hun'un sağlığı hakkında bir iddia gündeme geldi. Onur Akay iddiasıyla efsane oyuncunun sevenlerini üzdü.

Verdiği ölüm haberleriyle tanınan Akay "Maalesef Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun da kanserle savaşıyor... Ben bu lanet hastalığın saklanmamasından ve dualardan yanayım" dedi.,

EDİZ HUN'DAN AÇIKLAMA

Hun iddialar sonrası yaptığı açıklamada "Rutin Check-Up'larımı yaptırıyorum. Herhangi bir durum söz konusu değil. İlginize teşekkür ediyorum" dedi.