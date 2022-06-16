Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Biseksüel model New York sokaklarında üstsüz yürüdü

Hem bir model hem de bir komedyen olan 28 yaşındaki Noel Leon, Onur Ayı'nı kutlamak için değişik bir yöntem seçti. New York sokaklarında üstsüz yürüyerek hem kutlama yapan hem de protestosunu gerçekleştiren genç kadın büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ise övgüleri topladı.

TÜM İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Yayınlanan görüntülerde Leon'un oldukça sade hali dikkat çekti. Üzerine hiçbir şey giymeyen, altına ise sadece kısacık bir şort giyip renkli botlarla sokağa çıkan güzel model, saçlarını bir topuz yaparak tüm ilgiyi vücuduna ve kolundaki gökkuşağı boyamasına çekmek istemiş gibi görünüyordu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Leon'un sokakta yürüdüğü, dondurma almak için yemek standına eğildiği, bateri çaldığı ve bir kadının hayret içindeki bakışlarına maruz kaldığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçoğu bu cesur hareketi için onu takdir ederken, kimileri de bu dikkat çekici protesto da teşkil eden kutlaması için ona teşekkür etti.



