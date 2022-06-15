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Görenleri şaşırtan protesto! Çırılçıplak kiliseyi bastı, ayin yarıda kesildi

15.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde kürtaj haklarını protesto eden ve kadınların bedenleri üzerinde söz sahibi olması gerektiğini dile getiren bir grup kadın aktivist kiliseyi bastı. Çıplak bir şekilde eylem yapan kadınlar ayininin yarıda kesilmesine neden oldu. O anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Detroit Kilisesi ilginç bir eyleme sahne oldu. Ayinin başladığı sırada kilisedeki sıralarından kalkan kadınlar kürtaj haklarını savunmak için kıyafetleri çıkartarak bir anda eylem yapmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, “Akvisitler bir ayin sırasında kürtaj haklarını protesto ettiler” notu eklendi.

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YAKA PAÇA DIŞARI ATILDILAR

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Kimsenin beklemediği bir anda ellerinde “Kürtaj insan hakkıdır” yazılı pankartlarla kadınlar “Tüm insanların ücretsiz, güvenli ve yasal üreme sağlığı hizmeti alma hakkı vardır." sloganlarını atmaya başladı. Eylemciler yaka paça kiliseden dışarı atılırken sosyal medyadan destek yorumları geldi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü eylemi destekledi. Bir kullanıcı, “Gördüklerimi seviyorum. Dürüst olmak gerekirse bu eylemin anlaşılması için kilisede yapılması gerekiyordu” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise eyleme, “Tüm ciddiyetleriyle önemli bir mesajı paylaşan ve her zaman bizim için savaşan cesur aktivistlere teşekkür ederim” yorumunu ekledi.

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Amerika
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