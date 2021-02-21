Onur Bay ve Dilara Aksüyek neden ayrıldı? İlk kez konuştu

Köpeğinin sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Dilara Aksüyek, minik dostunu bir gün içinde ameliyatla kısırlaştırdığını, dişini çektirdiğini ve tüylerini kestirdiğini söyledi.

Yaş farkı nedeniyle meslektaşı Onur Bay ile ayrıldıkları iddia edilen güzel oyuncu, "Anlaşamamazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" şeklinde konuştu.

Birkaç hafta önce Onur Bay, magazin muhabirlerinin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine, "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti. (SnobMagazin)

