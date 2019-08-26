Onur Büyüktopçu'dan Damat Bayıldı açıklaması! Damat Bayıldı nasıl bir yarışma, kuralları neler?

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Damat Bayıldı yarışması, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da Show TV'de başlıyor. Onur Büyüktopçu, ekranların yeni fenomeni olmaya aday Damat Bayıldı'yı Pazar Sürprizi’ne anlattı.

Yarışma hakkında bilgi veren Büyüktopçu "Damatlarımız çok zor durumda kalıyorlar. Ya eşlerini ya annelerini seçecekler. Bu da çok zor bir karar. 'Onur Bey çok zor durumda kalıyoruz. Bunun eve gidişi var' diyorlar. 5 gelin ve 5 kayınvalide

olacak. Gelinlerimiz ve kayınvalideler aynı yemekleri yapacak. Damat ya annesinin yada eşinin yaptığı yemeği seçecek. Damat ise kimin hangi yemeği yaptını bilmeden yemekleri tadacak. Kimin yaptığın tahmin edecek ve daha lezzetli olanı seçecek. Cuma günleri ise en çok puanı toplayanlar ödülü kazanacak" dedi.

DNCC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Pazartesi yayın hayatına başlayacak olan program Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın programlarıyla rekabet edecek. "Damat Bayıldı" yarından itibaren hafta içi her gün 16.00'da Show TV'de!

DAMAT BAYILDI NASIL BİR YARIŞMA? İŞTE KURALLARI

Yemeklerin lezzetinden emin 5 kaynana, kazanma konusunda iddialı 5 gelin ve her şeyden habersiz bir damat! Onlar hem rakip hem de birer takımlar. Damadın seçimi günün kazananını, verilen puanlar ise haftanın galibini belirleyecek ve bir aile tam altınların sahibi olacak.

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Show TV’de ekrana gelecek programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek.

