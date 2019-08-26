MAGAZİN

Onur Büyüktopçu'dan Damat Bayıldı açıklaması! Damat Bayıldı nasıl bir yarışma, kuralları neler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 01:39 | Son Güncelleme

Show TV'nin merakla beklenen yeni programı 'Damat Bayıldı'nın sunucusu Onur Büyüktopçu programı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Damat Bayıldı ne zaman başlıyor? İşte yarışmadan bilgiler ve kuralları

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Damat Bayıldı yarışması, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da Show TV'de başlıyor. Onur Büyüktopçu, ekranların yeni fenomeni olmaya aday Damat Bayıldı'yı Pazar Sürprizi’ne anlattı.

Yarışma hakkında bilgi veren Büyüktopçu "Damatlarımız çok zor durumda kalıyorlar. Ya eşlerini ya annelerini seçecekler. Bu da çok zor bir karar. 'Onur Bey çok zor durumda kalıyoruz. Bunun eve gidişi var' diyorlar. 5 gelin ve 5 kayınvalide
olacak. Gelinlerimiz ve kayınvalideler aynı yemekleri yapacak. Damat ya annesinin yada eşinin yaptığı yemeği seçecek. Damat ise kimin hangi yemeği yaptını bilmeden yemekleri tadacak. Kimin yaptığın tahmin edecek ve daha lezzetli olanı seçecek. Cuma günleri ise en çok puanı toplayanlar ödülü kazanacak" dedi.

DNCC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Pazartesi yayın hayatına başlayacak olan program Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın programlarıyla rekabet edecek. "Damat Bayıldı" yarından itibaren hafta içi her gün 16.00'da Show TV'de!

DAMAT BAYILDI NASIL BİR YARIŞMA? İŞTE KURALLARI
Yemeklerin lezzetinden emin 5 kaynana, kazanma konusunda iddialı 5 gelin ve her şeyden habersiz bir damat! Onlar hem rakip hem de birer takımlar. Damadın seçimi günün kazananını, verilen puanlar ise haftanın galibini belirleyecek ve bir aile tam altınların sahibi olacak.

Damat Bayıldı (1)

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Show TV’de ekrana gelecek programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek.

Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor
Bir makyajsız poz daha! Dikkat çeken detayBir makyajsız poz daha! Dikkat çeken detay
'Ben iddia oynamıyorum''Ben iddia oynamıyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
damat bayıldı onur büyüktopçu

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Yıldız futbolcunun maçta ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun maçta ayağı kırıldı

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Taze aşıklar gittikleri her yerde dudak dudağa

Taze aşıklar gittikleri her yerde dudak dudağa

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi

Müge Anlı ile Tatlı Sert ekrana dönüyor!

Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? Esra Erol'danın yayın tarihi açıklandı

Esra Erol'da başlıyor! İşte yayın tarihi

Hadise'den bir makyajsız poz daha

Bir makyajsız poz daha! Dikkat çeken detay

Cem Yılmaz'dan ayrılık açıklaması

'Ben iddia oynamıyorum'

Fahriye Evcen'den yeni paylaşım

Son paylaşımına beğeni yağdı

Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen yorumu

Araları bozuktu! Destek mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.