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Onur Büyüktopçu’dan olay sözler: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 13:37 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de sunuculuk yaparken bir anda bırakan ve hayranlarını üzen Onur Büyüktopçu katıldığı canlı yayında olay açıklamalar yaptı. Onur Büyüktopçu açıklamasında "ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış" dedi.

Onur Büyüktopçu’dan olay sözler: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalar yapan Büyüktopçu, ‘ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim’ dedi.

Ünlülerin ilişkileri üzerine konuşan Büyüktopçu açıklamasında "Bu ilişkileri ünlüler yaşadığı için ses getiriyor normal hayatta neler yaşanıyor görüyoruz. Sabah programlarında neler neler var görüyoruz. Tabii ünlüler de biraz daha çeki düzen vermeleri gerekir. Ben de beş senedir bu camianın içindeyim. Ben de her tarafa gidiyorum, kız arkadaşlarımla erkek arkadaşlarımla… Ben olduğum gibiyim kız arkadaşımla çekildiği fotoğrafları hikayeme de koyuyorum. Hiçbir zaman da ‘sevgili’ diye haber çıkmıyor. Ben başka kafalarda bir adamım.

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İhanete uğradım. Sevgili olarak değil, çok değer verdiğim arkadaşlarımın arkamdan bir laf bile söylemesi yüzüme gülüp arkamdan konuşması bu bile ihanettir. Bu olay bizim camiada çok."

Ünlü olduktan sonra hakkında konuşulanların kulağına geldiğini söyleyen Onur Büyüktopçu açıklamasında şunları söyledi:

"ONUR'UN ELİNDEN BU İŞİ AL, BANA VER"

"Biraz da insan ilişkileriyle ilgi bir şey… Bu yüzden ben biraz daha mesafeli oldum insanlara karşı. Hele ki ünlü olduktan sonra insanlar açığını yakalama peşindeki… Giydiğin kıyafet, takıldığın insanlar gittiğin mekanlar ne olursa olsun ünlülerin biraz daha çeki düzen vermesi gerekir. İki-üç senedir arkamdan neler çevrildiğini çok duydum. Benimle tanışan, görüşen sonra yapımcıma gidip ‘Onur’un elinden al bu işi, bana ver’ diyen bir sürü insan da var, yok değil. Benim kulağıma geliyor bunlar ama ben susmayı tercih ediyorum. Herkesin ayıbı kendine!

ESKİ FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

O insanları gördüğüm zaman selam veriyorlar bana kafamı çeviriyorum. ‘N’aber Onur’ diyor sadece kafa selamı veriyorum o kadar. Anlıyordur herhalde. Çok varmış o tarz insanlar bilseydim ünlü falan olmak istemezdim. Ne kadar pis bir dünya herkes birbirinin kuyusunu kazma peşinde. Ben kendimi terbiye etmeye çalışan bir adamım. Yok mu içimde, kıskançlıklarım var, insani bir takım şeylerim var ama iyi insan olmaya gayret gösteriyorum, bu devir de bu dünyada bu gerçekten çok zor."

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Sosyal medyaya düşen eski fotoğrafı hakkında da konuşan ünlü oyuncu "Bu fotoğraftaki kişi benim. Mezuniyet fotoğrafım. 16 yaşımdayım burada. Burnum estetikli bunu daha önce de söyledim, çok büyüktü küçülttürdüm. Daha 16- 17 yaşımda olduğum için böyle çıkmış ben de yok bu fotoğraf. Ne kadar masummuşum, hüzün var gözlerimde. Şu an 38 yaşımdayım…" dedi.

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