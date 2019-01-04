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Onur Büyüktopçu'dan şaşırtan taciz itirafı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
İLİŞKİLER  | 04.01.2019 21:57 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının sunucusu Onur Büyüktopçu'nun itirafı izleyiciyi şaşırttı.

Yemekteyiz programının daha önce yayınlanan bölümlerinde Onur Büyüktopçu'nun yaptığı 'taciz' itirafı yeniden gündeme geldi. Nevra isimli yarışmacıyla sohbet ederken söz taciz olayına geldi. Kadınlara yönelik tacize değinen Onur Büyüktopçu, dış sesin 'artık erkekler de tacize uğruyor' sözleri üzerine itirafta bulundu.

Olay 2 yıl önce bir tatil beldesinde yaşanmış. Üstünü çıkarıp altındaki şortuyla güneşlenen Onur Büyüktopçu 'yarı çıplak' uzanmış güneşin tadını çıkarırken bir anda orasının burasının mıncıklanması ile uyanmış. 'Bir anda fırladım' diyen Onur Büyüktopçu 'her yerime vücuduma dokunuyor oramı buramı mıncıklıyordu" dedi.

Koriş karakteri sebebiyle hayranının tacizine uğrayan Onur Büyüktopçu 'Ne yapıyorsunuz hanımefendi' diyerek uzaklaştırdım. Tesisin görevlilerinden de kadını benden uzaklaştırmalarını istedim. Kimsenin benim vücuduma dokunma hakkı yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
onur büyüktopçu taciz yemekteyiz

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