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Onur Büyüktopçu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Seda Sayan'dan darbe yediği iddia edilmişti! Onur Büyüktopçu 2. Sayfa'da!

15.12.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz ve Gelinim Mutfakta yarışmalarını Seda Sayan'a kaptırmıştı. Ünlü isim, basında yer alan iddialar sonrası, Seda Sayan'ın "Mutlu yıllara sağlıkla inşallah kardeşim" mesajına yanıt vermemesi nedeniyle gündem olmuştu. Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle bilinen ünlü oyuncu, 15 Aralık 2022 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına konuk oluyor. Peki, Onur Büyüktopçu kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Onur Büyüktopçu şu an ne yapıyor?

Onur Büyüktopçu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Seda Sayan'dan darbe yediği iddia edilmişti! Onur Büyüktopçu 2. Sayfa'da!

Onur Büyüktopçu 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle 15 Aralık 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Onur Büyüktopçu, 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini yorumlayacak. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Onur Büyüktopçu'nun hayatı ve biyografisi...

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ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası Çankırılı, annesi göçmendir. 18 yaşına kadar izmirde yaşayıp eğitim gören Büyüktopçu dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye gitti. Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı.

2003 yılında "Lise Defteri" dizisinde Yusuf karakteri ile oyunculuğa ilk adımını attı. Yabancı damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyunculuk yaptı.

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2015 - 2017 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray karakteri ile büyük başarı yakaladı. 2017 - 2019 yıllarında Tv8 de Yemekteyiz, 2019 yılında Show Tv de Damat Bayıldı adlı yarışmada sunuculuk yaptı. 2020 yılında Gelinim Mutfakta ve Çarkıfelek yarışmalarının sunuculuğunu yaptı. Gelinim Mutfakta yarışmasını 4 ay sunduktan sonra ayrıldı ve yerini Seda Sayan'a devretti.

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SEDA SAYAN'DAN ONUR BÜYÜKTOPÇU'YA DARBE!

Onur Büyüktopçu'nun Yemekteyiz programına sunduğu dönemde programı Seda Sayan'a kaptırdığı iddia edilmişti.

Seda Sayan daha sonra Gelinim Mutfakta yarışmasını da Onur Büyüktopçu'dan devralınca tepki çekmişti.

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Ünlü şarkıcının Onur Büyüktopçu'nun ekmeğiyle oynadığı öne sürülmüştü ve birçok kişi bu duruma tepki göstermişti.

Seda Sayan da bunun üzerine, "Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım" açıklamasını yapmıştı.

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Öte yandan Onur Büyüktopçu, Seda Sayan'ın "Mutlu yıllara sağlıkla inşallah kardeşim" mesajına yanıt vermemesi nedeniyle de gündem olmuştu.

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