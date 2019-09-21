MAGAZİN

Onur Saylak'tan 'Şahsiyet' paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Haluk Bilginer, ‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agâh Beyoğlu’ performansı ile 25 Kasım’da verilecek Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisi adayları arasında yer aldı. Bilginer’e, dizinin yönetmeni Onur Saylak’tan destek geldi.

Onur Saylak'tan 'Şahsiyet' paylaşımı

Onur Saylak, Haluk Blginer’in Emmy adayı olmasının ardından duygularını, “Becereceğim ben bu işi. Agâh, Uluslararası Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu adayı. Haluk Bilginer. Şahsiyet. Tebrikler” şeklinde dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
onur saylak Şahsiyet Agâh Beyoğlu

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