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Onur Ünlü: 'Sübyancı' diyorlar, korkuyorum, saldırıya uğrayabilirim

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 09:23 | Son Güncelleme

Yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilişkisi nedeniyle, sosyal medyada hakarete ve ‘Sübyancı’ denilerek tehditlere maruz kaldığını söyleyip savcılığa başvurdu: Saldırıya uğrayabilirim.

Onur Ünlü: 'Sübyancı' diyorlar, korkuyorum, saldırıya uğrayabilirim

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Onur Ünlü, kendisine yöneltilen tehdit içerikli ifadeler nedeniyle savcılığa şikayette bulundu.
"26 yaşındaki Hazar Ergüçlü ile ilişkim nedeniyle sosyal medyada hedef haline getiriliyorum" diyen Ünlü, "Torunun yaşındaki kızla berabersin, sübyancı' diyerek hakkımda linç kampanyası düzenleniyor" ifadesini kullandı.

Ünlü, "Söz konusu eleştiriler, küçük düşürücü küfürler; itibarıma, haysiyetime yönelik ağır ithamlar. Bu yüzden halk bana karşı öfkeyle yaklaşıyor. Fiziksel bir şiddete maruz kalabilirim" diyerek 61 sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu.

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Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattıOnur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı
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Anahtar Kelimeler:
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü sübyancı tehdit

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Torunu yaşında degil kizi yaşında
gayette güzel iki insan sevmişler birbirini bunda sübyancılık yokki kacaman genç kadın gönül vermiş çok ta uymuşlar allh mesut etsin
sana sübyancı diyen o zaman kendi etrafından tanıdık uygun birini getirsin bari...
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