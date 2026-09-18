OpenAI'dan Astra for Law hamlesi geldi: Yapay zeka şimdi de hukuk alanına el atıyor!

ChatGPT isimli yapay zeka sohbet botu ile adını geniş kitlelere duyuran Sam Altman yönetimindeki yapay zeka şirketi OpenAI, geçtiğimiz günlerde yeni GPT modeli GPT-6 Astra'yı tanıtmış ve kullanıma sunmuştu. Bu model, kullanıma sunulduğu andan itibaren birçok kesimin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise OpenAI'dan bu modeli, yani GPT-6 Astra'yı temel alan önemli bir platformun bir duyurusu geldi.

OPENAI 'ASTRA FOR LAW'I DUYURDU

Webtekno'da yer alan habere göre, Yapay zekâ devi, hukuk büroları ve hukuk yazılımı sağlayıcılarının araştırma yapmasını, hukuki mütalaa taslakları hazırlamasını ve avukatlara özel uygulamalar geliştirmesini sağlamak amacıyla GPT-6 Astra temelli "Astra for Law" platformunu kullanıma sundu.

Astra for Law: Frontier intelligence built for your practice.



A new offering powered by GPT-6 Astra with tools, settings, and context to support the expertise and judgment of lawyers and legal technology firms. pic.twitter.com/qxVRXkvp4o — OpenAI (@OpenAI) September 17, 2026

ASTRA FOR LAW NELER SUNACAK?

Astra for Law, yalnızca genel bir dil modeli sunmakla kalmıyor. OpenAI’ın belirttiğine göre sistem, GPT-6 Astra modelini ABD dava hukuku içtihatları, yasalar, yönetmelikler ve diğer hukuki kaynaklardan oluşan geniş bir indeksle birleştiriyor. Platform ayrıca hukuki analiz ve metin yazımı için özel olarak eğitilmiş talimat setlerini de bünyesinde barındırıyor.

Hukuk teknolojisi alanında faaliyet gösteren Harvey ve Legora gibi yazılım tedarikçileri, ürünlerini doğrudan Astra for Law altyapısı üzerine inşa edebilecekler. Bununla birlikte sistem; Relativity, Clio, Intapp ve Thomson Reuters gibi sektörün önde gelen yazılım platformlarıyla entegre bir şekilde çalışabilecek.

Hukuk teknolojileri pazarındaki hareketlilik OpenAI ile sınırlı değil. Rakip şirketlerden Google, geçtiğimiz ay hukuk profesyonellerine yönelik Gemini Enterprise çözümlerini genişletirken Anthropic ise yılın başından bu yana Claude asistanı üzerinden avukatlara özel araçlar sunmaya devam ediyordu.