Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında CRR'de anılacak

İSTANBUL (AA) - Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenecek konserle anılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kısa yaşamında "Venedik'te Bir Gece", "Hoffmann'ın Öyküleri", "Tosca", "Sour Angelica", "Otello", "Yarasa" ve "Madama Butterfly" gibi birçok eser seslendiren Türk operasının önemli solist sanatçılarından soprano Zehra Yıldız adına "Zehra Yıldız Gecesi" konseri gerçekleştirilecek.

İtalyan soprano Maria Tomassi, soprano Tuğba Mankal Dekak, mezzo-soprano Özge Kalelioğlu ve tenor Berk Dalkılıç'ın yer alacağı konser, 27 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Konserde ayrıca Zehra Yıldız'ın sesinden, Vivaldi'nin Bajazet operasından İrene'nin "Sposa Son Disprezzata" aryası dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

- Zehra Yıldız hakkında

Soprano Zehra Yıldız Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümlerinden mezun oldu. 1983'te İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne katılan Yıldız, ilk olarak "Venedik'te Bir Gece Opereti" ile sahneye çıktı.