Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında CRR'de anılacak

İSTANBUL (AA) - Opera sanatçısı Zehra Yıldız, vefatının 22. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenecek konserle anılacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, kısa yaşamında "Venedik'te Bir Gece", "Hoffmann'ın Öyküleri", "Tosca", "Sour Angelica", "Otello", "Yarasa" ve "Madama Butterfly" gibi birçok eser seslendiren Türk operasının önemli solist sanatçılarından soprano Zehra Yıldız adına "Zehra Yıldız Gecesi" konseri gerçekleştirilecek.
İtalyan soprano Maria Tomassi, soprano Tuğba Mankal Dekak, mezzo-soprano Özge Kalelioğlu ve tenor Berk Dalkılıç'ın yer alacağı konser, 27 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.
Konserde ayrıca Zehra Yıldız'ın sesinden, Vivaldi'nin Bajazet operasından İrene'nin "Sposa Son Disprezzata" aryası dinleyicilerin beğenisine sunulacak.
- Zehra Yıldız hakkında
Soprano Zehra Yıldız Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümlerinden mezun oldu. 1983'te İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne katılan Yıldız, ilk olarak "Venedik'te Bir Gece Opereti" ile sahneye çıktı.
İtalya'daki La Boheme yarışmasında 1984'de "Mimi" rolü ile ilk beş soprano arasına giren Yıldız, 1987'de Uluslararası Verdi Yarışması'nda finale kalarak Corale Verdi Akademisinde master hakkı kazandı.
Antonietta Stella, Lia Guarini, Carlo Bergonzi ve Renato Gavarini gibi ünlü sanatçılarla çalışan Yıldız, Uluslararası Ettore Bastiannini Şan Yarışması'nda da gümüş madalya aldı.
Zehra Yıldız, "Hoffmann'ın Masalları", "Madama Butterfly", "Otello", "Maskeli Balo" ve "Aida" operalarında baş kadın oyuncu olarak aldığı rollerle sanatseverlerin beğenisini kazanarak, 1994-1995 sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yılın En Başarılı Kadın Opera Sanatçısı" unvanına değer bulundu.
Sanatçı, Almanya'daki son temsilleri "Salome" ve "Fidelio"nun ardından 10 Aralık 1997'de turne sırasında beyin kanaması sonrası vefat etti. Vefatının ardından İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden eşi tenor Süha Yıldız, yeni sanatçılar yetiştirmek adına "Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı"nı kurdu.