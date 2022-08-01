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Operasyon tam 27 saat sürdü! Beyinleri kaynaşan yapışık ikizler...

01.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir cerrah, 27 saatlik zorlu bir ameliyattan sonra kafalarından yapışık şekilde dünyaya gelen ikizleri başarıyla ayırdı. Bernardo ve Arthur Lima'nın, hem beyinleri hem de bedenleri Doktor Noor ul Owase Jeelani tarafından uzun bir operasyonun ardından başarılı bir şekilde ayrıldı.

Operasyon tam 27 saat sürdü! Beyinleri kaynaşan yapışık ikizler...

Brezilya'dan Bernardo ve Arthur Lima, başlarından yapışık halde dünyaya geldiler. Daha önce Rio de Janeiro'da birkaç ameliyat geçirdiler ancak hayatlarını değiştirecek ameliyat Londra'da gerçekleşti. 27 saatlik bir operasyonun ardından ikizlerin hem deyinleri hem de bedenleri başarıyla birbirinden ayrıldı.

''EN KARMAŞIK TIBBI PROSEDÜRLERDEN''

Great Ormond Street Hastanesi'ndeki İngiliz beyin cerrahları, çocuk cerrahı Doktor Noor ul Owase Jeelani'nin gerçekleştirdiği, toplam 27 saat süren bir ameliyat ile beyinleri birleşik olan ikizleri başarıyla ayırdı. Operasyonu finanse eden Gemini Untwined adlı yardım kuruluşuna göre, 100 sağlık personelinin yardımıyla, şimdiye kadar tamamlanmış en karmaşık tıbbi prosedürlerden biri oldu.

ARALARINDA 10.000 KM VARDI

ameliyat

Cerrahlar, Bernardo ve Arthur'un taramalarına dayanan ve Dr Jeelani'nin "uzay çağı eşyaları" olarak tanımladığı sanal gerçeklik teknolojsini kullanarak operasyona hazırlanmak için aylar harcadılar. Londra ve Rio de Janeiro'daki cerrahlar, aralarında neredeyse 10.000 km olmasına rağmen birbirleriyle aynı odada olabilmeleri için sanal gerçeklik araçlarıyla birlikte çalıştılar.

''MARS'A GİTMEK GİBİ''

Doktor Jeelani şunları "Bu harika, çocukları gerçekten riske atmadan önce anatomiyi görmek ve ameliyatı yapabilmek gerçekten harika. Bunun cerrahlar için oldukça güven verici. Bazı yönlerden bu operasyonlar zamanımızın en zoru olarak kabul ediliyor ve bunu sanal gerçeklikte yapmak gerçekten de Mars'a gitmek gibiydi." diye anlattı.

BAŞARILI GEÇTİ

Ameliyatın önceki ameliyatlardan kalan yara dokusu nedeniyle karmaşık olduğu bildirildi, ancak en son hastane tedavisinin başarılı olduğu kanıtlandı.

SADECE 4 MOLA VERDİ

beyin

Dr Jeelani, yemek ve su için yalnızca 15 dakikalık dört mola verdiği ameliyattan sonra tamamen paramparça olduğunu ve ameliyatın başarısının ardından ailenin sevincini görmekten derin bir mutluluk duyduğunu belirtti. "Çok fazla gözyaşı aktı ve sarılma gerçekleşti. Onlara bu yolculukta yardımcı olabilmek harika bir şeydi" diye ekledi.

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