MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Operatör reklamıyla ünlenen Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali çok şaşırttı

Operatör reklamıyla ünlenen Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali çok şaşırttı

11.01.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'lerin başında seslendirdiği şarkılarla akıllarda yer edinen ünlü rapçi Ragga Oktay, yıllar sonra ortaya çıktı. Armağan Çağlayan'a konuk olan Ragga Oktay, son haliyle şaşırttı.

Operatör reklamıyla ünlenen Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali çok şaşırttı

Hollanda'da gurbetçi bir ailenin 7 çocuğundan biri olan Ragga Oktay, Galatasaray'ın Yıldızlar Takımı'ndan gelen teklif sonrası kendisini Türkiye'de bulmuştu. Spor kariyeri yapmayı hayal ederken şarkıcı olan Ragga Oktay, değişimiyle dikkat çekti.

Armağan Çağlayan'ın bu haftaki konuğu şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ragga Oktay oldu. Yaşamına dair çarpıcı açıklamalar yapan Ragga Oktay, ''Aykırı olduğum için beni televizyonlara çıkarmıyorlardı'' itirafıyla şaşırttı.

Telekom reklamıyla ünlenen Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali çok şaşırttı

Sözlerine ''Niçin aykırıydım bilmiyorum. 'Aman onu yayına almayın' diyorlardı. Müziklerim asla radyoda çalmıyordu, anca yerel radyolar çalıyordu. Acayip bir duvar vardı bana karşı. Piyasamız arabesk ve pop müziğe daha yatkındı'' diyerek devam eden Oktay, diğer sanatçıların işinin kendisine göre çok daha kolay olduğunu anlattı. Ünlü şarkıcı, Çikolata Kız şarkısını müzik listelerine sokabilmek için büyük bir çaba harcadığını belirtti.

Telekom reklamıyla ünlenen Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali çok şaşırttı

Bir operatör reklamında canlandırdığı 'Selo' karakteriyle adından söz ettiren Ragga Oktay, ''Halk beni çok sevmişti ve taklit ediyordu. Bu hayatım boyunca en çok istediğim şeydi'' dedi.

Telekom reklamıyla ünlenen Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali çok şaşırttı

Şimdilerde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ragga Oktay, müzik kariyerine devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Telekom reklamıyla ünlenen Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali çok şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekoltesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu!Dekoltesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu!
Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?
Öpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştıÖpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Ragga Oktay ele karakteri çocuğun

En Çok Okunan Haberler

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan'ın fantezileri...

Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan'ın fantezileri...

Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...

Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

Vergi ve SGK borçlarına af iddiası! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 'Şubat veya Mart ayında çıkması muhtemel...'

Vergi ve SGK borçlarına af iddiası! Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 'Şubat veya Mart ayında çıkması muhtemel...'

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.