Operatör reklamıyla ünlenen Ragga Oktay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali çok şaşırttı

Hollanda'da gurbetçi bir ailenin 7 çocuğundan biri olan Ragga Oktay, Galatasaray'ın Yıldızlar Takımı'ndan gelen teklif sonrası kendisini Türkiye'de bulmuştu. Spor kariyeri yapmayı hayal ederken şarkıcı olan Ragga Oktay, değişimiyle dikkat çekti.

Armağan Çağlayan'ın bu haftaki konuğu şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ragga Oktay oldu. Yaşamına dair çarpıcı açıklamalar yapan Ragga Oktay, ''Aykırı olduğum için beni televizyonlara çıkarmıyorlardı'' itirafıyla şaşırttı.

Sözlerine ''Niçin aykırıydım bilmiyorum. 'Aman onu yayına almayın' diyorlardı. Müziklerim asla radyoda çalmıyordu, anca yerel radyolar çalıyordu. Acayip bir duvar vardı bana karşı. Piyasamız arabesk ve pop müziğe daha yatkındı'' diyerek devam eden Oktay, diğer sanatçıların işinin kendisine göre çok daha kolay olduğunu anlattı. Ünlü şarkıcı, Çikolata Kız şarkısını müzik listelerine sokabilmek için büyük bir çaba harcadığını belirtti.

Bir operatör reklamında canlandırdığı 'Selo' karakteriyle adından söz ettiren Ragga Oktay, ''Halk beni çok sevmişti ve taklit ediyordu. Bu hayatım boyunca en çok istediğim şeydi'' dedi.

Şimdilerde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ragga Oktay, müzik kariyerine devam ettiğini de sözlerine ekledi.



