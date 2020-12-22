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Opioid krizi gün yüzüne çıkıyor! Crisis’ten ilk kareler geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.12.2020 15:13 | Son Güncelleme:
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Opioid krizi gün yüzüne çıkıyor! Crisis’ten ilk kareler geldi

Oscar ödüllü Gary Oldman, Evangeline Lilly ve Armie Hammer’ın başrollerini paylaştığı Crisis’ten ilk kareler geldi. Crisis, 26 şubat tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Crisis filminden ilk fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Nicholas Jarecki’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Gary Oldman, Evangeline Lilly ve Armie Hammer paylaşıyor. Film, yaşanan büyük bir opioid krizi etrafında birden fazla hikayeye ev sahipliği yapıyor.

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Crisis’in oyuncu kadrosunda ayrıca Greg Kinnear, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Lily-Rose Depp, Scott “Kid Cudi” Mescudi, Duke Nicholson, Veronica Ferres ve Martin Donovan gibi isimler yer alıyor.

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CRİSİS KONUSU

Çok kartelli bir Fentanyl kaçakçılığı operasyonu, iyileşmekte olan bir Oksikodon bağımlısının kayıp oğlunun izini takip etmesi, sözde bağımlılık yapmayan bir ağrı kesicinin serbest bırakılması için çalışan ve şirketinin kirli sırlarını öğrenen bir çalışanın hikayesi gibi farklı noktalara uzanan film, sonunda bu karakterlerini opioid krizi etrafında bir araya getiriyor.

Crisis, 26 Şubat’ta hem vizyona girecek hem de VOD sistemiyle izleyenlerle buluşacak.

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