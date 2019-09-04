Oppo A9 2020 detaylandı

Görünen o ki Oppo önümüzdeki günlere orta segmentteki bu model yelpazesini biraz daha genişletecek.

Bir süredir söylenti halinde olan Oppo A9 2020, geçtiğimiz gün üretici firma tarafından da doğrulandı. Oppo’nun resmi Facebook hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarla telefona ait bazı özellikler açıklanmış oldu.

Buna göre Oppo A9 2020, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 665 yonga setinden alacak. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan model 128GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak.

HD+ çözünürlükte 6.5 inçlik bir ekranla gelecek olan model su damlası çentikli bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkacak. 48MP’lik ana kameraya 3 kameranın eşlik ettiği A9 2020’de 4 ana kamera bulunacak. Kutudan ilk çıktığında ColorOS 6.1 destekli Android Pie ile çalışacak olan model önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

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