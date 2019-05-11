OPPO, Google ile ortak oldu

Konferansta Android Q Beta’nın 8 Mayıs’tan itibaren OPPO Reno akıllı telefonlarında kullanılabileceği açıklandı. Katılımcılar ve yazılım geliştiriciler, Reno’yu deneyimleme ve test etme fırsatı buldu.

Android'in gelecek sürümü Android Q, bu yılın başlarında beta olarak kullanıma sunuldu. İşletim sisteminin ilk uygulayıcısı olan OPPO, etkinlikteki Android Q Beta demosunda yeni akıllı telefonu Reno’yu da tanıttı.

Konferansta, OPPO'nun Android'in sonraki sürümünü test eden OEM'lerden biri olarak Android Q Beta programına katılacağı belirtildi.

OPPO ayrıca, Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan ilk akıllı telefon markalarından biri olduğunu açıkladı.

Google’nin geliştirici konferansı “Google I/O 2019”a katılan akıllı telefon şirketi OPPO, hem Android işletim sistemi geliştirme alanında hem de 5G teknolojisinde sahip olduğu özellikleri tanıttı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan OPPO, 7-9 Mayıs'ta Kaliforniya’da düzenlenen “Google I/O 2019” konferansında 5G teknolojisindeki yeniliklerini sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Yazılım Mühendisliği Başkanı ve OPPO Başkan Yardımcısı Andy Wu, OPPO'nun donanım ve yazılım entegrasyonu yoluyla kullanıcı deneyimini mükemmelleştirmeye büyük önem verdiğini belirterek, Google'yi ortak ekosistemin ayrılmaz ve uzun süredir devam eden bir üyesi olarak görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Reno’nun Android Q Beta’yı sunan ilk akıllı telefonlar arasına dahil edilmesi, OPPO’nun yazılım Ar-Ge’sindeki kabiliyetini ve en son teknolojik gelişmelere cevap verme konusunda öncülüğünü gösteriyor. OPPO, kullanıcılara en iyi deneyimi sağlamak için Android tabanlı Color OS sistemini Android'in en son sürümleriyle güncellemeye devam ediyor.

OPPO'DAN 5G ATAĞI

Dünyanın ilk 5G bağlantılı akıllı telefon üreticilerinden OPPO, etkinlikte yaptığı faaliyetlerle 5G vizyonunu da paylaştı.

OPPO Araştırma Enstitüsü Standartlar Araştırma Merkezi Müdürü Henry Tang ise 5G dönemini "akıllı bağlantı" dönemi olarak adlandırdıklarını kaydederek “5G bağlantısının avantajları sayesinde, bulut depolama, bulut oyun, bulut görüntü, video ve diğer hizmetlerde daha kapsamlı hizmet veriyoruz. Kullanıcılarımız için daha akıllı ve daha kullanışlı hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

1 Mayıs’ta İsviçre’de piyasaya çıkan OPPO Reno 5G, Avrupa'da satışa sunulan ilk ticari 5G akıllı telefon oldu.

OPPO, Reno 5G modelini önümüzdeki aylarda dünyada başka pazarlarda da kullanıcılarla buluşturacak.

AA

