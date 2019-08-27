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Oppo’nun 28 Ağustos’ta tanıtacağı 2F’in özellikleri sızdırıldı

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TEKNOLOJİ  | 27.08.2019 07:57 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Oppo, 28 Ağustos’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Çinli üretici düzenleyeceği bu özel etkinlikte 3 yeni Reno modelini teknoloji tutkunlarının beğenisine sunacak.

Oppo’nun 28 Ağustos’ta tanıtacağı 2F’in özellikleri sızdırıldı

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Çinli üretici özel etkinliğinde Reno 2, 2Z ve 2F modelleriyle karşımıza çıkacak. Kısa süre önce Oppo Reno 2 ve 2Z modellerinin özelliklerine dair bazı detaylar basına yansımıştı. Şimdi ise geriye kalan son model olan 2F’in özellikleri sızdırıldı.

Çin kaynaklı bazı mecralarda yer alan bilgilere göre, Oppo Reno 2F MediaTek tarafından geliştirilen Helio P70 yonga setinden güç alacak. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 128GB olacak.

FHD+ çözünürlükte 6.53 inçlik AMOLED bir ekran ile gelecek olan telefon, uçtan uca ekran tasarımına sahip olacak. Telefonun arkasında dikey olarak konumlandırılmış 3’lü ana kamera modülü yer alacak.

48MP’lik Samsung imzalı ana kameraya 8MP’lik geniş açı ve 2 MP’lik derinlik kamerası eşlik edecek. Telefonun fiyatı ise 28 Ağustos’ta gerçekleşecek olan etkinlikte netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
oppo 2f

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