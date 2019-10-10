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Oppo Reno Ace süper hızlı şarj teknolojisine sahip

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TEKNOLOJİ  | 10.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Oppo, 10 Ekim’de yeni amiral gemisi modelini tanıtacak. Üst düzey teknik donanıma sahip Reno Ace, Oppo’nun yeni hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek.

Oppo Reno Ace süper hızlı şarj teknolojisine sahip

Bu sayede 4000 mAh’lık bataryaya sahip Reno Ace’in yarım saat içerisinde tamamen şarj olacağı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz gün Oppo Reno Ace’in hızlı şarj performansını gözler önüne seren yeni bir video sızdırıldı.

Videoda da görüldüğü üzere yalnızca 25 dakika içerisinde telefon yüzde 75 oranında şarj oluyor. Bu gerçekten muazzam bir olay. Üstelik batarya miktarının da 4000 mAh olduğunu unutmamak gerekiyor. Keza günümüzde pek çok telefonun bataryası 3000 mAh dolaylarında.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. 65W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Reno Ace, 6.5 inçlik FHD+ AMOLED ekranla gelecek. Gücünü Snapdargon 855+’dan alan telefon 48 MP + 13 MP + 8MP + 2 MP’lik 4’lü ana kamera modülüyle gelecek.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz.

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