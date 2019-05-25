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Oppo Reno’ya yakından bakıyoruz

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TEKNOLOJİ  | 25.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Oppo Reno inceleme videosu ile karşınızdayız. Bakalım ön kamerası pop-up şeklinde saklanan telefon Android tutkunlarına neler sunuyor?

Oppo Reno’ya yakından bakıyoruz

185 gram ağırlığında ve 9mm kalınlığında olan cihaz, aslında pek hafif ve ince sayılmaz. Ancak kavisli tasarımı ve mat arka yüzeyi sayesinde çoğu zaman tek elde kullanımı kolay.

Cihazın ön tarafında herhangi bir tuş, çentik ve hatta ön kamera yer almıyor. Bu sayede 6.4 inç değerdeki ekranın boylu boyunca uzandığını görüyoruz. Ön kamera sistemi ise, flash ışıkları ve mikrofon düzeneğiyle birlikte tepe kısma konumlandırılmış ve aktif edildiğinde dışarıya çıkıyor.

Cihazın arka yüzeyi mat olduğu için kolay kolay kir ve parmak izi tutmuyor. Ayrıca dual kamera sistemi de çıkıntılı tasarlanmamış ve bu sayede dengeli bir tasarım elde edilmiş diyebiliriz.

Oppo Reno’nun 6.4 inç değerde ekranı, Amoled teknolojisini kullanıyor ve Gorilla Glass 6 koruması var. Yani hem görüntü kalitesi iyi hem kullanımı kolay hem de hafif darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı.

Snapdragon 710 çipsetinin yanında 256GB depolama ve 6GB RAM kapasitesi bulunan telefon, pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırıyor. Android 9 işletim sistemi ve akıcı bir arayüzü var.
Kamera detaylarına gelecek olursak, 48+5MP’den oluşan ana kamera sistemi, özellikle gün ışığında çok iyi sonuçlar veriyor. Gece çekimleri de pek çok orta seviye telefona kıyasla daha iyi. İster 60FPS’de 1080p, isterseniz de 4K videolar çekin. Hızlı ve yavaş çekim seçenekleriniz de bulunuyor.

Ön kamera ise, pop-up olarak açılıyor ve iyi bir performansı var. Düşük ışık koşulları için yumuşak ton ışığını da açabilirsiniz. Yine ön kamerayla da hızlı çekimler yapabilirsiniz.

Peki bu pop-op kamera, devamlı açılıp kapanırken bir süre sonra gevşeyebilir, bozulabilir mi? Yetkililer, 200 bin keze kadar rahatlıkla çalışabileceğini söylüyor. Günde 100 kez kamerayı kullanacağınızı farz edersek, bu da yaklaşık 5 yıllık bir kullanım ömrü demek.

Hem parmak izi okuyucu sensörü hem de yüz tanıma sistemi bulunan ürün, hızlı şarj destekli 3765mAh pille geliyor ve tek şarj ile bir günlük kullanım sunuyor.
Oppo Reno, ülkemizde 4999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Oppo Reno android

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