Oppo Reno’ya yakından bakıyoruz

185 gram ağırlığında ve 9mm kalınlığında olan cihaz, aslında pek hafif ve ince sayılmaz. Ancak kavisli tasarımı ve mat arka yüzeyi sayesinde çoğu zaman tek elde kullanımı kolay.

Cihazın ön tarafında herhangi bir tuş, çentik ve hatta ön kamera yer almıyor. Bu sayede 6.4 inç değerdeki ekranın boylu boyunca uzandığını görüyoruz. Ön kamera sistemi ise, flash ışıkları ve mikrofon düzeneğiyle birlikte tepe kısma konumlandırılmış ve aktif edildiğinde dışarıya çıkıyor.

Cihazın arka yüzeyi mat olduğu için kolay kolay kir ve parmak izi tutmuyor. Ayrıca dual kamera sistemi de çıkıntılı tasarlanmamış ve bu sayede dengeli bir tasarım elde edilmiş diyebiliriz.

Oppo Reno’nun 6.4 inç değerde ekranı, Amoled teknolojisini kullanıyor ve Gorilla Glass 6 koruması var. Yani hem görüntü kalitesi iyi hem kullanımı kolay hem de hafif darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı.

Snapdragon 710 çipsetinin yanında 256GB depolama ve 6GB RAM kapasitesi bulunan telefon, pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırıyor. Android 9 işletim sistemi ve akıcı bir arayüzü var.

Kamera detaylarına gelecek olursak, 48+5MP’den oluşan ana kamera sistemi, özellikle gün ışığında çok iyi sonuçlar veriyor. Gece çekimleri de pek çok orta seviye telefona kıyasla daha iyi. İster 60FPS’de 1080p, isterseniz de 4K videolar çekin. Hızlı ve yavaş çekim seçenekleriniz de bulunuyor.