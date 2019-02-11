Oppo RX17 Pro Türkiye’ye giriş yaptı

Oppo, RX17 Pro’da ışık ve sudan esinlenildiği belirtilen bir tasarım kullanıyor. Cihazın yanlarda yumuşatılmış, zaman zaman tek elde kolay tutuş sağlayan bir tasarımı var. Ön tarafına baktığımızda, özellikle üst kısımdaki damla tasarım dikkat çekiyor. Böylelikle 6.4 inch değerdeki ekran daha verimli kullanılabiliyor. Oppo rx17 pro inceleme Üründe USB Type-C bağlantı teknolojisi tercih edilmiş ve 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyor. Bu, pek çok teknoloji sever için üzücü bir durum. Yine de, kutudan Type-C’li kulaklık çıktığını da söyleyelim. Cihazın arka tarafında dikkat çekici birkaç nokta var. Birincisi, 3 kameradan oluşan sistem. Detaylarından birazdan söz edeceğiz. İkincisi de ışığa göre değişkenlik gösteren parlak tasarım çizgisi. Cihaz için Kuzey Işıkları ve Zümrüt Yeşili olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Bize test için Zümrüt Yeşili versiyonu geldi, ama Kuzey Işıkları versiyonunu da kısa süreli deneme şansımız olmuştu ve onu daha çok beğendiğimizi söylemeliyiz. Bu arada, arka yüzey hoş, ama kısa sürede avuçta terleme yapabiliyor, avuçtan kayabiliyor ve parmak izi tutabiliyor. Bu sebeple de koruyucu kılıf kullanmanızı öneririz. Ürünün kutusundan şeffaf silikon kılıf da çıkıyor ve böylece cihazın tasarım çizgisinden taviz vermeden kullanabiliyorsunuz.

183 gram ağırlığındaki telefon, 7.9mm kalınlıkta. Öte yandan, ürünün kutusunda “İlk 6 ay boyunca ekran kırılmalarına karşı garanti” ibaresi de önemli. Ekran Oppo RX17 Pro’da 6.4 inch ekran var. Amoled teknolojisinin tercih edildiği ekran, 2340 x 1080 çözünürlük sunuyor. Ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler gayet hızlı, görüntü kalitesi başarılı ve dış mekan kullanımlarında dahi parlaklık düzeyi yeterli. Bunlara ek olarak, bir de Corning Gorilla Glass 6 teknolojisinin kullanıldığını söyleyelim. Gorilla Glass 5’e kıyasla 2 katı daha sağlamlık sunan bu teknoloji sayesinde, cihazınız 1 metre yükseklikten sert bir yüzeye birkaç kez düşse bile ekranının kırılması önlenebiliyor. Ve evet, mobil oyunculuk uzun süredir yükselişte, ama son yıllarda grafiksel tarafta da ciddi atılımlar var. Öncekilere kıyasla daha detaylı oyunlar görebiliyoruz. Eh, detaylar arttıkça bu detayları ekranda daha net görebilmek de önemli bir ihtiyaç. 6.4 inch’lik devasa ekran, size adeta bir mobil konsol deneyimi yaşatıyor. Tabii bir şeyler izlemek ve okumak için de gayet iyi.

İsterseniz ekran ayarları bölümüne giderek renk sıcaklık seviyesi üzerine düzenlemeler yapabilir, özellikle gece kullanımlarında yaşanabilecek göz rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak için mavi ışık filtresini uygulayabilirsiniz.

Gelelim güvenlik tarafına Oppo RX17 Pro’da hem yüz tanıma sistemi hem de parmak izi okuma teknolojisi bulunuyor. Öncelikle parmak izi okuyucusundan başlayalım. Ekranın alt tarafında, orta kısımda konumlandırılan, yani ekrana yedirilen parmak izi okuyucu sensör güzel çalışıyor. Ekran kapalıyken bile sensörün olduğu bölgeye dokunarak cihazı aktifleştirebiliyorsunuz. İsterseniz birden fazla parmak izi de tanıtabilirsiniz. Yüz tanıma sistemine gelecek olursak, düşük ışıklı ortamlarda bile gayet performanslı çözümler sunduğuna tanıklık ettik. Snapdragon 710 ile geliyor Oppo RX17 Pro, gücünü Snapdragon 710’dan alıyor. 10nm olarak üretilen bu çipset, bu sayede yüksek performans gösterirken düşük enerji tüketimini hedefliyor. Ayrıca geliştirilmiş yapay zekâ desteği de var. Yaptığımız performans testlerinde AnTuTu’da 156899 puan alan telefon, Geekbench 4’te de tek çekirdekte 1841 puan, çift çekirdekte 5913 puan aldı. Ardından son dönemin en popüler oyunu PUBG’yi oynadık. Cihaz, oyunu ilk kez açtığımızda grafik kalitesini “yüksek kalite” olarak seçti. Bu da bir nevi donanımın gücünden kaynaklanıyor.

Oyun, gayet akıcı bir şekilde çalıştı ve uzun süreli oynamalarda bile cihazda önemli bir ısınma düzeyi yaşanmadı. Telefonda Android 8.1 işletim sistemi bulunuyor. Açıkçası kısa sürede güncelleme beklediğimizi söylememiz lazım. Cihazın kullanışlı ve akıcı bir arayüzü var. Ayrıca ekranın sağ yan tarafında bir çentik göreceksiniz. Orayı sola doğru kaydırdığınızda hızlı araçlar ve hızlı uygulamalar sekmesiyle karşılaşıyorsunuz. Öncelikli uygulama ve oyun tercihlerinize göre özelleştirmeler yapabilirsiniz. Kamera Telefonun arka tarafında 3 kamera ve 1 flash ışığından oluşan özel bir sistem yer alıyor. Yapay zekâ desteği de bulunan bu sistem, gerek yüksek gerekse de düşük ışıklı koşullarda size en iyi kaliteyi sunmak için çabalıyor. Oppo RX17 Pro’nun arkasında 3 kamera bulunuyor. 12MP değerde olan f/1.5-2.4 açıklık oranları arasında geçişler yapabiliyor. Böylece ortam ışık seviyesine göre en uygun ışığı toplayarak en net fotoğrafı çekebiliyor. Diğer kamera ise f/2.6 değerinde 20MP. Sistemde optik görüntü sabitleme teknolojisi de bulunuyor. Böylece sarsılmalardan kaynaklı bulanık fotoğraflar ve videolarla karşılaşmıyorsunuz.

Ürünün fotoğraf ve video çekim kalitesini beğendik. Hızlı ve net sonuçlar alabiliyorsunuz. Oppo yetkililerinin üzerinde durduğu konulardan biri, “gece çekimleri” idi. Kamera uygulamasında “Gece” seçeneğini de göreceksiniz. Bu seçeneği işaretledikten sonra düşük ışıklı ortamlarda daha iyi renklerde ve daha net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Tabii burada yapay zekânın da desteği var. Farklı sahneleri tanımlayarak kameraları anında optimize eden yapay zekâ, aynı zamanda ışık koşulları doğrultusunda da uygun açıklık oranını belirleyerek ihtiyacı doğrultusunda ışığı sensöre toplayabiliyor. Diğer seçeneklere baktığımızda, yavaş çekim, panorama, hızlı çekim, etiketler ve yapay zekâ destekli güzellik modu gibi seçenekler var. Bir de, TOF 3D Stereo kamera var. Bu kamera daha çok artırılmış gerçeklik üzerine sonuçlar sunabiliyor. Örneğin, bir objenin ya da bir arkadaşınızın 3D olarak fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Bu özelliğin henüz aktif olmadığını, ilerleyen zamanlarda gelecek güncellemeyle kullanılabilir olacağını belirtelim.