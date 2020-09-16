Ördek göğsü nasıl yapılır? MasterChef ördek göğsü tarifi ve malzemeleri

Ördek göğsü tarifi, sofralarında misafirlerine ilginç lezzetler sunmak isteyen vatandaşların araştırdığı tarifler arasında yer almaya başladı. Etinin lezzeti ve pişirme tekniğiyle lokum gibi olan ördek göğsü tarifini sizler için derledik. Peki, Ördek göğsü nasıl yapılır? 16 Eylül MasterChef 2020 ördek göğsü tarifi ve malzemeleri.

ÖRDEK GÖĞSÜ MALZEMELERİ

2 adet ördeğin göğüs kısmı

5 – 6 diş sarımsak

2 dal taze Biberiye

Tuz, karabiber

Servis için;

Yeşillik veya salata

Haşlanmış patates dilimleri

ÖRDEK GÖĞSÜ NASIL YAPILIR?

Ördek göğüslerinin yağlı deri kısmını bir bıçakla ince ince çok derin olmadan kesin.

Tavayı kızdırdıktan sonra eti ilk önce yağlı kısmı gelecek şekilde tavaya yerleştirin ve orta ısıya alın.

Etler kızarırken üzerine tuz, karabiber, soyulmuş sarımsak ve biberiyeyi ilave edin.

5-6 dakika kadar pişirdiğiniz yağlı kısmı, alta gelecek şekilde çevirin.

Cam bir fırın kabına yerleştirip, üzerine folyo kapayın. 150 derecelik önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika kadar pişirin.

