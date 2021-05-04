Ordu’da turizmi canlandırmak için yeni projenin temelleri atıldı! Karavan Park ile tatilciler derin bir nefes alacak

Karadeniz Bölgesi’nde, uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, kanyonları, gölleri ve şelaleleriyle eşsiz güzelliklere sahip olan Ordu, turizme yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turizmin gözde merkezlerinden birisi haline gelen Ordu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yeni turizm hamleleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda yeni bir çalışmaya imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde ilginin arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Ordu’yu karavanların uğrak noktası haline getirmek amacıyla Karavan Park projesi çalışmalarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilerek Perşembe sahil yolu üzerinde bulunan Efirli mevkisinde yaklaşık 10 bin 500 metrekare alan üzerine yapılması planlanan Karavan Park’ın Ordu’nun turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor. Her türlü imkanın ziyaretçilere sunulacağı Karavan Park projesi içerisinde 24 adet karavan park, her bir karavana ait yeşil alan, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark alanı yer alacak. Kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje ile Ordu, karavan tutkunlarının gözde mekanlarından bir tanesi olacak.

(İHA)



