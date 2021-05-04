Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Ordu’da turizmi canlandırmak için yeni projenin temelleri atıldı! Karavan Park ile tatilciler derin bir nefes alacak

Ordu’da turizmi canlandırmak için yeni projenin temelleri atıldı! Karavan Park ile tatilciler derin bir nefes alacak

Seray Üstün Seray Üstün
04.05.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu’yu karavanların buluşma noktası yapacak olan Karavan Park için proje çalışmalarına başladı.

Ordu’da turizmi canlandırmak için yeni projenin temelleri atıldı! Karavan Park ile tatilciler derin bir nefes alacak

Karadeniz Bölgesi’nde, uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, kanyonları, gölleri ve şelaleleriyle eşsiz güzelliklere sahip olan Ordu, turizme yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turizmin gözde merkezlerinden birisi haline gelen Ordu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yeni turizm hamleleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda yeni bir çalışmaya imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde ilginin arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Ordu’yu karavanların uğrak noktası haline getirmek amacıyla Karavan Park projesi çalışmalarına başladı.

1

Ordu Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilerek Perşembe sahil yolu üzerinde bulunan Efirli mevkisinde yaklaşık 10 bin 500 metrekare alan üzerine yapılması planlanan Karavan Park’ın Ordu’nun turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor. Her türlü imkanın ziyaretçilere sunulacağı Karavan Park projesi içerisinde 24 adet karavan park, her bir karavana ait yeşil alan, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark alanı yer alacak. Kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje ile Ordu, karavan tutkunlarının gözde mekanlarından bir tanesi olacak.

(İHA)

Kız Kulesi, kültür ve sanat merkezi olmaya hazırlanıyorKız Kulesi, kültür ve sanat merkezi olmaya hazırlanıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısıPlajda güneşlenen kadına ''Buraya uygun değilsin'' baskısı
100 yıl önceki görünüme kavuşacak100 yıl önceki görünüme kavuşacak
Büyük aşkların ve gladyatörlerin vatanı: StratonikeiaBüyük aşkların ve gladyatörlerin vatanı: Stratonikeia
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Bugün sizi neler bekliyor?

Bugün sizi neler bekliyor?

Mutlu evliliğin sırrı 8 maddede saklı

Mutlu evliliğin sırrı 8 maddede saklı

Menopoz belirtisi olabilir

Menopoz belirtisi olabilir

Çocukların altını ıslatma nedeni

Çocukların altını ıslatma nedeni

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

Mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.