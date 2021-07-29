Ordu’nun şelalerini tanıtmak için harekete geçtiler

İlk etapta ulusal ve uluslararası medya, akabinde Türkiye ve dünyada tanınmış spor, magazin, siyasetçi, bilim insanları, iş insanları, bürokratlar, teknokratlar davet edilerek şelaleler şehri Ordu'nun markalaşması için adım atılacak konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Ordu'nun şelalelerini marka yapmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Bu nedenle ilk önce şelaleler şehri Ordu Turizm tanıtma Derneğini kurduklarını, akabinde şelalelerin envanterini çıkarmaya ve bunu kategorilendirmeye başladıklarını söyleyen Profesör Yılmaz, Ordu'nun şelalelerini spor aktivitelerine kazandırarak, extreme sporu, yürüyüş, doğa vs. sporları için kategoriler indirilerek turizme kazandıracaklarını söyledi.

TÜRKİYE’DE SADECE ORDU’DA VAR

Ordu’nun her ilçesinde bir şelaleye sahip olduğunu ifade eden Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, “Türkiye'de bütün ilçelerinde şelale olan tek il Ordu, hatta köylerinde bile olan tek il Ordu diyebiliriz. Şu anda dünyada bütün ilçelerinde şelale olan il var mı onu araştırıyoruz. Birçok ülkeye baktık. Şu anda onlarca ülkede yok. Şu anda 400'ün üzerinde şelale kayıt altına alınmış durumda. Bütün köylerden sürekli şelale resimleri geliyor. Ordu'da tahminimiz binin çok üzerinde bir şelale topluluğu var. Ordu'da Ordu'nun bütün köylerinden ‘Bizim köyde şu şelale var’, ‘Bizim köyde bu şelale var’ diye sosyal medyadan bilhassa şelale resimleri geliyor. Çalışma 2 yıl sürecek. İki yıl sonunda bini geçmiş şelale kayıt altında olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

ORDU’DA MUCİZENİN ADI: İLKÜVEZ ŞELALELERİ

Şelaleler Şehri Ordu Dernek Başkan Yardımcısı İsa Aydoğdu tarafından yürütülen çalışmaların sonuna gelindi. Çalışma yaklaşık 6 ay sürdü. İlküvez, Çaybaşı yöresinde 4 kilometrelik alanda 19 Şelale tespit edildi. Bunlardan bir tanesi 3 yerinden 7 yerine kadar akıntısı olan Saadet Şelalesi ve bu özelliği ile Türkiye'de tek olma özelliğine sahip.

Dernek başkan yardımcısı 6 aylık çalışmada 4 kilometrelik alan içinde 19 Şelale tespit ettiklerini söyleyerek “Aynı yerde onlarca dere, birçok kanyon, birkaç tane vadi ve göl, bunların aynı alanda yer aldığı yer sadece İlküvez Yöresi'ndeki ipek, şal ihaleler. Şimdi de buraya tanıtmak ve turizmi açmak için İpekyolu şelalelerini hayata geçireceğiz. Böyle bir proje hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde şelale festivaliyle başlangıç yaparak yöremizin tanıtılması, yatırım gelmesi, bilhassa. İşsizlikten göçleri önlemek hedeflerimiz arasında." dedi.

