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Organize İşler nerede ve ne zaman çekildi? Organize İşler konusu nedir?

27.06.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan Organize İşler filmi hakkındaki detaylar seyirciler tarafından merak konusu oldu. Organize İşler filmin yönetmen ve yapımcı koltuğunda Yılmaz Erdoğan yer alıyor. Peki Organize İşler nerede ve ne zaman çekildi? Organize İşler konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Organize İşler nerede ve ne zaman çekildi? Organize İşler konusu nedir?

2005 yapımı Organize İşler filminin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik ve Demet Akbağ gibi usta oyuncular yer alıyor. Filmin müzikleri Ozan Çolakoğlu'na ait. Peki Organize İşler nerede ve ne zaman çekildi? Organize İşler konusu nedir? İşte ayrıntılar...

ORGANİZE İŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler filminin çekimlerinin 26 farklı mekanda gerçekleştirildiği biliniyor. Filmde, Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekânlar Saklıköy Country Club’ta çekildi. Tabut sahnesinde ise İzmir Ege Mahallesi kullanıldı.

ORGANİZE İŞLER KONUSU NE?

Süpermen kostümü giyip ekmek parasını kazanmaya çalışan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının içinde bulur. Bu dünyada bir masuma aşık olur ve kendisi dahil herkesin kafasını karıştırır, bir şekilde hayatta kalmaya çalışır.

ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Tolga Çevik (Süpermen Samet)
Demet Akbağ (Nuran Ocak)
Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)
Özgü Namal (Umut Ocak)
Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)
Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)
Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)
Öner Erkan (Silvio)
Ebru Akel (Nilüfer)
Başak Köklükaya (Nergis)
Berfin Erdoğan (Nazlı)
Salih Kalyon (Cemil)
Cezmi Baskın (İzzet Ayna)
Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)
Neslihan Yeldan (Lalezar)
Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)
Ayberk Atilla (Köylü)
Bican Günalan (İbrahim)
Osman Gidişoğlu (Ercüment)
Şener Kökkaya (Altındiş İzzet)
Ezgi Mola (Berrak)
Rıza Kocaoğlu (Rıza)
Sarp Apak (Kemal)
Cem Aksakal (Cem)
Aydan Taş (Aydan)
Enginay Gültekin (Hayri'nin Sevgilisi)
Derya Artemel (Kemal'in Sevgilisi)
Gülhan Tekin (Elmas)
Melike Güner (Yosun)
Özgür Tanık (Şeniz)
Nuri Gökaşan (Savcı)
Osman Wöber (Komiser)
İclal Aydın (Hilal)
Sinan Bengier (Melih Abi)
Berrak Tüzünataç (Ebru)
Ferhat Yılmaz (Sami)
Caner Alkaya (Arif)
Celal Tak (Semih)
Deniz Özerman (Okuldaki Veli)
Ersin Korkut (Ersin)
Erdem Baş (Hayri)
Hande Dane (Suna)
Cahit Taş (Tiger)
Nusret Karakuş (Nusret)
Fevzi Müftüoğlu (Tetikçi Fevzi)
Vural Çelik (Kumarhane Müdürü)
Suzan Kardeş (Mefrika Hanım)
Cemile Çam (Bebek Bakıcısı)
Erhan Gölbey (Sadık)
Mustafa Canıvar (Mustafa)
Deniz Özmen (Kutluhan)
Kadir Kandemir (Atakan)
Şenol Bali (Asım Noyan 15 Yaş)
Şevket Süha Tezel (Deli Cengiz)
Önder Açıkbaş (Tabutçular)
Onuryay Evrentan (Trafik Polisi)
Neşe Sayles (Kasiyer)
Bülent Emrah Parlak (Kitapçı)
Meral Yetil (Çantası Çalınan Kadın)
Sinem Güven (Dansöz)
Uğur Bilgin (Nazlı'nın Koruması)
Metin Keçeci (Kertenkele)
Kadir Akmaca (Fasıl Grubu)
Cem Arslan (Radyo Programcıları)

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Tolga Çevik
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