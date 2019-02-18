Mynet Trend

Organize İşler Sazan Sarmalı filmine gelen tepkilerden sonra BKM'den flaş Netflix açıklaması!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 18.02.2019 01:21 | Son Güncelleme

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmi için Netflix ile yapılan anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağı iddiasında bulunuldu.

Organize İşler Sazan Sarmalı filmine gelen tepkilerden sonra BKM'den flaş Netflix açıklaması!

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin vizyondan kalkmadan Netflix'te yer almasına gösterilen tepkilere yapım şirketi BKM'den yanıt geldi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat'ta sinemalarda gösterime giren filmin, üçüncü haftasında hem sinemalarda hem de Netflix üzerinden gösterime devam etmekte olduğu belirtildi.

"Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacağı aktarılan açıklamada, BKM olarak, sonuna kadar desteklediğimiz ve yasalaşmasından büyük memnuniyet duyduğumuz sinemalarla ilgili düzenlemenin; kampanyalar ve yazılımlarla ilgili kısmının yürürlüğünün, teknik ve ticari nedenlerle 1 Temmuz 2019'a ertelenmiş olmasına rağmen, filmlerimizin vizyon tarihini ertelemedik ve sezon için hazırladığımız tüm filmlerimizi vizyona çıkarma kararı aldık. Sektörümüzde yaşanan krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağına eminiz." ifadelerine yer verildi. (AA)

fft16_mf13328530


PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
Son anda kurtuldu! Korku dolu anlar!Son anda kurtuldu! Korku dolu anlar!
Hikmet ve Elpida arasında sevinç kavgası!Hikmet ve Elpida arasında sevinç kavgası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netflix BKM Organize İşler sazan sarmalı Organize İşler: Sazan Sarmalı

En Çok Okunan Trend Haberler

Camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

THY duyurdu! Uçuş korkusu olanlar dikkat...

THY duyurdu! Uçuş korkusu olanlar dikkat...

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğulmaktan son anda kurtuldu! Korku dolu anlar!

Son anda kurtuldu! Korku dolu anlar!

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Hikmet ve Elpida arasında sevinç kavgası!

Hikmet ve Elpida arasında sevinç kavgası!

Şehit yakınları adına para topladıkları iddia edilen 2 emekli polis ‘dolandırıcılık’ suçundan yakalandı

Şehit ailelerine yardım için dediler, dolandırdılar! Önceki meslekleri şoke etti!

Afyonkarahisar'da korkunç olay! Önce öldürdü, sonra tandırda yaktı

Önce öldürdü sonra tandırda yaktı!

Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

E-5'e akın ettiler! Sevgililer günü yoğunluğu!

Konya'da baba ve kızı, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Baba - kızın yaptığı şoke etti! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.