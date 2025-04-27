Organları yiyip öldürüyor! Avrupa'dan ABD'ye yayıldı, acil uyarı yapıldı! Bir hastadan 17 metre çıkarıldı...

Bilim insanları, insanlara bulaştığında ölümcül karaciğer yetmezliğine yol açabilen ölümcül bir parazitin artışına karşı sert bir uyarıda bulundu.

Tilki tenyası (Echinococcus multilocularis) çoğunlukla tilki gibi vahşi hayvanlarda yaşıyor. İnsanlar enfekte olanların dışkıları aracılığıyla tenyanın yumurtalarıyla temas ederse, çok kolay yayılabilir. Vücuda girdiğinde, ölümcül parazit karaciğerde çoğalabilir, karaciğer yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir. Karaciğerde başlayan parazitik tümörler akciğerlere ve diğer organlara yayılabilir. Bazı semptomlar arasında karın ağrısı, sarılık, kilo kaybı ve güçsüzlük yer alabilir.

HER GEÇEN YIL ARTIYOR!

İsviçre'den bir uzman ekibi, hastalığın seviyeleri yaklaşık üç katına çıktıktan sonra dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bir zamanlar Avrupa, Çin, Japonya ve Sibirya'da kontrol altına alınan hastalık, şimdi Kanada'nın bazı bölgelerine ve ABD'nin bazı bölgelerine yayılıyor. Zürih Üniversitesi Hastanesi verilerine göre, 1993'te yaklaşık iki vaka vardı ancak bu sayı 2022'de 22'ye çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne göre yüksek risk altındaki kişiler arasında "avcılar, veterinerler veya vahşi tilkilerle, çakallarla veya bunların dışkılarıyla teması olan diğer kişiler enfekte vahşi kemirgenleri yeme fırsatı olan ev köpekleri ve kedileri" yer alıyor. Merkez ayrıca evcil hayvanların vahşi hayvanlardan ve onların dışkılarından uzak tutulmasını ve iyi bir hijyen seviyesinin korunmasını öneriyor.

17 METRE ÇIKARILDI!

2021 yılında mide rahatsızlığı yaşayan bir adamın arka tarafından 17 metre uzunluğunda, inanılmaz bir tenya çıkarıldı. Bu, Tayland'da son yarım yüzyıldır kaydedilen en uzun tenyaydı.