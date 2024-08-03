Orhan Gencebay da kiracısıyla mahkemelik oldu... Sarıyer'deki lüks villa için karar çıktı

MYNET-Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'a, 2023 yılında Sarıyer'de bulunan villasını düğün hediyesi olarak vermişti. Ancak lüks villa 2018 yılında ünlü bir restoran işletmecisi tarafından kiralanmıştı.

Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta kirada oturduğunu başka evi olmadığı gerekçesiyle villanın şirket tarafından tahliye edilmesini talep etti, ihtarname gönderdi. Talebi şirket tarafından karşılık bulamayınca soluğu mahkeme de aldı.

KİRACIYA İHTARNAME GÖNDERDİ

Gökhan Gencebay, İstanbul Sulh Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, 2016 yılından beri Beşiktaş'ta 30 bin TL'ye oturduğunu, evlendiği için bir odalı evin ihtiyacını karşılamadığını, kiracı şirkete ihtarname göndererek söz konusu villada artık kendisinin oturmak istediğini belirtti. Kira sözleşmesini yenilemeyeceğini, 6 ay içinde evin tahliye edilmesini aksi takdirde sözleşmenin fesih olup dava açacağını belirtti.

"KONUT İHTİYACI GERÇEK"

Mahkeme konut ihtiyacına dayanan tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada oturmasının, ihtiyacın varlığının başlıca kanıtı olduğunu aktardı. Davacı Gökhan Gencebay'ın konut ihtiyacının gerçek ve samimi olduğu, dava açılması için yeterli delilin oluştuğu ifade edildi. Mahkeme Gökhan Gencebay'ı haklı bularak villanın şirket tarafından tahliye edilmesine karar verdi.

"OĞLUM HUZUR İÇİNDE YAŞASIN"

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay mahkemeye sunduğu dilekçede, Sarıyer'de daha önceden iki tane villa aldığını ve bu yerleri kiraya verdiğini, sonrasında oğlu Gökhan ve torunu Efe'ye evleri hediye ettiğini, ailesinin mutluluğunun her şeyden önce geldiğini ancak oğlunun eve geçemediği için çok üzgün olduğunu ifade etti.