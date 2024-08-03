MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Orhan Gencebay da kiracısıyla mahkemelik oldu... Sarıyer'deki lüks villa için karar çıktı

Orhan Gencebay da kiracısıyla mahkemelik oldu... Sarıyer'deki lüks villa için karar çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 09:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'a hediye ettiği Sarıyer'deki lüks villa için mahkemelik oldu. Kiracı villadan çıkmak istemeyince Orhan Gencebay ve oğlu konuyu yargıya taşıdı. Lüks villa için karar verildi...

MYNET-Orhan Gencebay, oğlu Gökhan Gencebay'a, 2023 yılında Sarıyer'de bulunan villasını düğün hediyesi olarak vermişti. Ancak lüks villa 2018 yılında ünlü bir restoran işletmecisi tarafından kiralanmıştı.

Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta kirada oturduğunu başka evi olmadığı gerekçesiyle villanın şirket tarafından tahliye edilmesini talep etti, ihtarname gönderdi. Talebi şirket tarafından karşılık bulamayınca soluğu mahkeme de aldı.

oğlu

KİRACIYA İHTARNAME GÖNDERDİ

Gökhan Gencebay, İstanbul Sulh Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, 2016 yılından beri Beşiktaş'ta 30 bin TL'ye oturduğunu, evlendiği için bir odalı evin ihtiyacını karşılamadığını, kiracı şirkete ihtarname göndererek söz konusu villada artık kendisinin oturmak istediğini belirtti. Kira sözleşmesini yenilemeyeceğini, 6 ay içinde evin tahliye edilmesini aksi takdirde sözleşmenin fesih olup dava açacağını belirtti.

villa 1

"KONUT İHTİYACI GERÇEK"

Mahkeme konut ihtiyacına dayanan tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada oturmasının, ihtiyacın varlığının başlıca kanıtı olduğunu aktardı. Davacı Gökhan Gencebay'ın konut ihtiyacının gerçek ve samimi olduğu, dava açılması için yeterli delilin oluştuğu ifade edildi. Mahkeme Gökhan Gencebay'ı haklı bularak villanın şirket tarafından tahliye edilmesine karar verdi.

villa 2

"OĞLUM HUZUR İÇİNDE YAŞASIN"

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay mahkemeye sunduğu dilekçede, Sarıyer'de daha önceden iki tane villa aldığını ve bu yerleri kiraya verdiğini, sonrasında oğlu Gökhan ve torunu Efe'ye evleri hediye ettiğini, ailesinin mutluluğunun her şeyden önce geldiğini ancak oğlunun eve geçemediği için çok üzgün olduğunu ifade etti.

villa 3

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Orhan Gencebay
En Çok Okunan Haberler
Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi!

Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi!

Biden istedi, Netanyahu direndi; Esir takası ve ateşkes olacak mı?

Biden istedi, Netanyahu direndi; Esir takası ve ateşkes olacak mı?

24 saati geçti, Instagram ne zaman açılacak? Erişim engeli sonrası peş peşe açıklamalar: Bakan ne zaman açılacağını duyurdu

24 saati geçti, Instagram ne zaman açılacak? Erişim engeli sonrası peş peşe açıklamalar: Bakan ne zaman açılacağını duyurdu

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Doktorları bile şaşırttı! Ölüm riski %100'dü! Beyni soğutularak hayata tutundu

Doktorları bile şaşırttı! Ölüm riski %100'dü! Beyni soğutularak hayata tutundu

Muslera, Necip'i susturmaya çalıştı! "Mikrofonun açık"

Muslera, Necip'i susturmaya çalıştı! "Mikrofonun açık"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.