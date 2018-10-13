Orhan Gencebay hakareti affetmedi!

Orhan Gencebay, dün Sevim Emre ve Sevim Emre’nin kuzeni avukat Berrin Ayata ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek sosyal medyadan kendisine ağır hakaretlerde bulunulduğu iddiasıyla 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık 2 saat adliyede kalan Gencebay, çıkışta “Bu hakaretler sosyal medyada, gerçekten üzücü ve bu defa bayağı şiddetli. Benim üzüntüm şu ki hakaret hiç iyi bir şey değil. Hakaret sahibini buluyor aslında. Kötü söz sahibinindir. Ben insanları hiç kırmamaya özen gösterdim. Ama bazı insanlarımız üzüyor insanı” dedi.

Avukat Ayata, “Orhan Gencebay üzerinden Cumhurbaşkanlığına varana kadar hakaretler olunca üzüntüden aşırı bir yüklenme oldu. Bu saldırılar 4-5 yıldır vardı. Saldırıların çoğu gizli hesaptan yapılıyordu. Emniyet o kişileri tespit etti. Yapanlar cezalarını alacak” dedi. (Hürriyet)

