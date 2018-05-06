Orhan Gencebay: Hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım...

Sanatçı Orhan Gencebay, Habertürk TV'de yayınlanan Sevilay Yılman'ın sunduğu 'Sevilay Soruyor' programının konuğu oldu.

Gencebay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ben devletime son derece saygılı olan biri olarak devletimin, varlığımın, vatanımın güçlü bir şekilde ayakta durmasını isteyen bunu sağlamak için her şeyi yapabilecek biri olarak ben tabii ki devletimi kim yönetiyorsa, halkımızın seçimleriyle, oylarıyla hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım. Halk seçmiş.

('Peki 1980'li yıllar darbe ve sonrası Kenan Evren yönetimi o yıllarda nasıldı devletle aranız?' sorusuna) Benim her zaman devletime olan saygımdan dolayı devletimi yönetmeye talip olan kim varsa halkımızın seçtiği kim varsa ben herkese iyiydim. Hiç bir kimseyle kötü değildim. Ata'mız, ne diyor Atatürk'ümüz 'Hâkimiyet bila akay düşer milletindir" diyor.