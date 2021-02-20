MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu

Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu

20.02.2021 09:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu

Sevim Emre, 76 yaşındaki hayat arkadaşı Orhan Gencebay'ın koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Emre, "Orhan Baba aşı oldu.. Herkes şifa bulsun" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Çin'den gelen SinoVac aşısıyla şu ana kadar altı milyondan fazla vatandaş aşılandı.

"HERKES ŞİFA BULSUN"

Geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen duayen sanatçı, sevenlerini korkutmuştu. Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan, ardından fizik tedavi görmeye başlayan 76 yaşındaki Orhan Gencebay da koronavirüs aşısı oldu.

SEVİM EMRE PAYLAŞTI

Hayat arkadaşının o anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Sevim Emre, gönderisine, "Orhan Baba aşı oldu. Herkes şifa bulsun" notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Bu sefer çok kararlı! Başvuruda bulunduBu sefer çok kararlı! Başvuruda bulundu
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Diğer Haberler

Hande Erçel ve Kerem Bürsin geceyi birlikte mi geçirdi?

Bomba iddia! Geceyi birlikte geçirdiler

Dr. Mehmet Öz'e açıkladı: 'Şeytani davranışları var'

Dr. Mehmet Öz'e açıkladı: 'Şeytani davranışları var'

Kim Kardashian, Kanye West ile evliliğini bitirmek için ilk adımı attı

Bu sefer çok kararlı! Başvuruda bulundu

Enes Batur'un asker üniforması giydiği 'Ayaz' şarkısının klibi YouTube'da yayınlandı!

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

Merve Boluğur'dan cesur paylaşım

Göğüs dekolteli sütyensiz paylaşım

Rubato'nun solisti Özer Arkun'a uyuşturucu baskını!

Ünlü müzisyene evine şok baskını!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.