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    4. Orijinal Ramazan pidesi tarifi! Evde kolay Ramazan pidesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları...

    Orijinal Ramazan pidesi tarifi! Evde kolay Ramazan pidesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları...

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.03.2024 12:29
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    Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pide, her yıl iftar sofralarını süslüyor. Fırından yeni çıkmış sıcacık Ramazan pidesini evde kolayca yapmak mümkün. Bu tarif ile Ramazan pidesi yapmak artık çok daha kolay ve lezzetli olacak. Malzemeleri ve adımları takip ederek, sofranızı bu enfes lezzetle süsleyebilirsiniz.

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi dk
    Kalori/Porsiyon -

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte evlerde yapılan geleneksel Ramazan pidesi, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Bu tarifle, Ramazan pidesini kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

    YUMUŞACIK RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

    MALZEMELER

    • 1 su bardağı süt
    • 1 su bardağı su
    • 1 paket instant maya
    • 1 yemek kaşığı toz şeker
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
    • Aldığı kadar un (200 ml’lik bardakla 5 su bardağına yakın)
    • Üzeri için:
    • 1 yumurta sarısı
    • 1 yemek kaşığı yoğurt
    • Çörek otu ve susam

    TARİF

    • Öncelikle ön mayalama işlemi için, ılık suyu, ılık sütü, toz şekeri ve mayayı yoğurma kabına alıp, karıştırın.
    • Üzerini temiz bir bezle örtüp, yaklaşık 10 dakika dinlendirin.
    • Ardından sıvı yağı, tuzu ve azar azar unu ilave ederek, kulak memesi yumuşaklığında yoğurun.
    • Yoğurduğunuz hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp, mayalanması için yaklaşık 1 saat dinlendirin.
    • Mayalanan hamuru bir dakika kadar tekrar yoğurup, iki eşit parçaya bölün. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinin tabanına galete unu serpiştirin.
    • Bezenin bir tanesini, tepsiye yerleştirip elinizle servis tabağı büyüklüğünde açın. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi parmak uçlarınızla üzerini şekillendirin.
    • Temiz bir bezle üzerini örtüp 10 dakika bekleyin. Diğer bezeyede farklı bir tepside aynı işlemi gerçekleştirin. 10 dakika sonunda tekrar parmak uçlarınızla şekillerin üzerinden geçin.
    • Tekrar 10 dakika dinlendirip, tekrar şekillerin üzerinden geçtikten sonra yoğurt ve yumurta sarısını karıştırıp, pidelerin üzerine sürün.
    • Çörek otu ve susam serpiştirip, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
    • Fırından çıkan pidelerin ilk sıcaklığı geçene kadar üzerini örtüp, çok fazla soğumadan sıcak sıcak afiyetle tüketin.

    AFİYET OLSUN!
    Chef Gpt


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    Oruç Ramazan iftar Ramazan pidesi tarif
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