Orman meyveleri nelerdir? Orman meyvesi nedir?

MasterChef yarışmasının 2 Kasım 2020 tarihli bölümünde yapılan pancake ile beraber orman meyveleri de gündeme geldi. Tatlı tariflerinde sık sık kendine yer bulan orman meyvesi televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Özellikle seyirciler tarafından orman meyveleri isimleri merak ediliyor. Peki, orman meyveleri neler? İşte detaylar...

ORMAN MEYVELERİ NELERDİR?

Bu meyveler kalsiyum, protein ve magnezyum bakımından oldukça destekleyici besinler olarak geçiyor. En çok tüketilen orman meyvesi olarak ise çilek, böğürtlen ve ahududu gibi meyveler akıllara geliyor. Çiğ olarak sıklıkla tüketilebilen bu meyveler, reçel ya da komposta şeklinde de hazırlanabiliyor ve enfes tatlılarda kendilerine sıklıkla yer buluyor. Diğer meyveler arasında ise karadut, erik, kızılcık, hünnap, ahlat, kırmızı kuş üzümü, alıç, yaban mersini, kuşburnu, üvez ve turna yemişi öne çıkıyor.

ORMAN MEYVESİ ÇEŞİTLERİ

Türkiye'deki en popüler meyvelerden bir tanesi olan çilek, aynı zamanda ülkemizde en fazla reçeli yapılan meyveler arasında. Özellikle son yıllarda çilek üretiminde de ciddi bir artış görülüyor. Meyvenin en özel yararlarından bir tanesi de kanı temizlemesi olarak geçiyor. Belirli aralıklarla ve yeterli miktarda tüketilmesinin kaygı ve stresi azalttığı düşünülüyor. Ancak çilek alerjisi olan insanlar da bulunduğu için çilek tüketiminde de dikkatli olunması gerekiyor.