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Orman meyveleri nelerdir? Orman meyvesi nedir?

Hande Öztürk Hande Öztürk 02.11.2020 18:06 | Son Güncelleme:
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Orman meyveleri nelerdir? Orman meyvesi nedir?

MasterChef Türkiye yarışmasının 2 Kasım'daki bölümünde yarışmacıların yaptığı pancake'ler ile orman meyveleri de gündeme geldi. Pek çok tatlıda kullanılan ve tatlılara hem lezzet hem de görsellik bakımından değer katan orman meyvesi çeşitleri televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, orman meyveleri nelerdir? İşte detaylar...

MasterChef yarışmasının 2 Kasım 2020 tarihli bölümünde yapılan pancake ile beraber orman meyveleri de gündeme geldi. Tatlı tariflerinde sık sık kendine yer bulan orman meyvesi televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Özellikle seyirciler tarafından orman meyveleri isimleri merak ediliyor. Peki, orman meyveleri neler? İşte detaylar...

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ORMAN MEYVELERİ NELERDİR?

Bu meyveler kalsiyum, protein ve magnezyum bakımından oldukça destekleyici besinler olarak geçiyor. En çok tüketilen orman meyvesi olarak ise çilek, böğürtlen ve ahududu gibi meyveler akıllara geliyor. Çiğ olarak sıklıkla tüketilebilen bu meyveler, reçel ya da komposta şeklinde de hazırlanabiliyor ve enfes tatlılarda kendilerine sıklıkla yer buluyor. Diğer meyveler arasında ise karadut, erik, kızılcık, hünnap, ahlat, kırmızı kuş üzümü, alıç, yaban mersini, kuşburnu, üvez ve turna yemişi öne çıkıyor.

Orman meyveleri nelerdir? Orman meyvesi nedir?

ORMAN MEYVESİ ÇEŞİTLERİ

Türkiye'deki en popüler meyvelerden bir tanesi olan çilek, aynı zamanda ülkemizde en fazla reçeli yapılan meyveler arasında. Özellikle son yıllarda çilek üretiminde de ciddi bir artış görülüyor. Meyvenin en özel yararlarından bir tanesi de kanı temizlemesi olarak geçiyor. Belirli aralıklarla ve yeterli miktarda tüketilmesinin kaygı ve stresi azalttığı düşünülüyor. Ancak çilek alerjisi olan insanlar da bulunduğu için çilek tüketiminde de dikkatli olunması gerekiyor.

Orman meyveleri nelerdir? Orman meyvesi nedir?

Çok sayıda çeşidi olan böğürtlen ise güçlü bir antioksidan olarak geçiyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Cildi yenileyen ve yaşa bağlı leke oluşumunu önleyen böğürtlenin apache, chester ve boysenberry gibi çeşitleri bulunuyor. Düşük kalorili bir meyve olarak geçen karadutun da farklı çeşitleri bulunuyor. Dünyada yaklaşık olarak 90 karadut çeşidi yetiştiriliyor. Meyveden sıklıkla pekmek üretiliyor ve içerisinde bol miktarda potasyum ve demir yer alıyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan meyve, hastalıklara karşı direnç sağlıyor.

Orman meyveleri arasında erik de bulunuyor ve bu meyve de A vitamini ve C vitamini bakımından oldukça zengin. Bağırsak hareketlerini düzenlediği de biliniyor. Kırmızı renkli meyveler arasında önemli bir yeri olan kızılcık ise kan yapıcı bir özelliğe sahip. İçerisindeki asitlerin ise yağ yakımına yardımcı olduğu düşünülüyor.

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